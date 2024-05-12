彰化車禍小姊妹重度昏迷 家屬忍悲簽放棄急救同意書

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天人交戰！彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟於2月22日放學回家途中，在行人穿越道遭休旅車撞飛，其中陳姓姊妹（10歲、9歲）重傷送醫搶救已逾2個半月，原本已甦醒的姊姊又陷入重度昏迷後，姊妹倆的昏迷指數都僅3。今天傳出家屬已簽署DNR（Do not resuscitation）放棄急救同意書，對此醫院強調，仍持續全力照護。

陳姓姊妹車禍重傷後，分別被送往秀傳醫院及彰化基督教醫院，其中在秀傳的陳姓姊姊於搶救第21天時甦醒，醫師及親人探視她時，可睜開眼睛和閉上眼睛，只可惜在病況逐日好轉時，5月1日陳姓姊姊突然因急性水腦症昏迷不醒，昏迷指數再度降到僅3。

在彰基的妹妹則是一直處於重度昏迷，昏迷指數也僅3，並於前天由彰基轉院至漢銘基督教醫院，由漢基團隊聯合院內胸腔內科、神經內科、復健科以及中醫科等多位醫師，為其進行聯合評估，進而給予多方面的醫療介入與治療。

陳姓姊妹在歷經逾兩個半月的搶救仍未見起色下，家屬都已有心理準備，心裡都做了最壞的打算，也表示會配合醫院的作法。

彰化市秀傳醫院與彰化基督教醫院近日就陳姓姊妹的病況，再度向家屬說明，並再度要家屬要做好相關的心理準備。

家屬在兩院說明過後，都表達能夠理解的立場，並已簽署放棄急救同意書。秀傳與彰基今天表示，仍持關注陳姓姊妹的病況進展，會持續給予姊妹倆必要照護。