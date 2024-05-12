特斯拉德國擴廠爆流血衝突 工廠停工股價挫

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電動車商特斯拉提出擴建德國超級工廠計劃後，環保人士抗議愈來愈激烈。10日近千人在該廠外示威，甚至試圖闖入廠區阻止運作。該廠當天停工讓干擾行動成焦點，連執行長馬斯克也動怒。

特斯拉表示該廠按原定計劃停工1天，但外界仍擔心運作已受影響，令股價10日下跌2％收168.47美元。今年來累跌近三分之一，市值蒸發逾2,550億美元，縮減至約5,279億美元。

特斯拉位於德國勃蘭登堡州葛籣海德市的工廠，是其歐洲唯一超級工廠。2022年3月啟用沒多久後就提出擴建申請，因涉及砍伐林地和可能污染水資源而不斷成為環保人士抗議目標。

這次抗議活動由名為「擾亂特斯拉」（Disrupt Tesla）組織從8日展開，其表示10日有大約八百名示威者試圖闖入廠區。

媒體報導一群黑衣示威者走向特斯拉廠址，然後與德國警方產生衝突。警察動用胡椒噴霧和警棍而導致許多人受傷，據報16人被捕。警方強調有能力防堵示威者，否認有人闖入廠區。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在社交平台X發文表示，那些要突破警察防線和要進入特斯拉廠區的人為何沒有被關起來。他否認有示威者衝進廠區，因為他們無法突破工廠柵欄，而且後面還有2層完整圍欄。

但「擾亂特斯拉」發言人曼達（Lucia Mende）反駁馬斯克與警方有關未有人闖進廠區的說法。她強調許多示威者正前往特斯打算拉用來存放數千輛未賣出車輛的廢棄空地來防止該廠擴建。

另一抗議組織「阻止特斯拉」（Stop Tesla）表示有多名示威者突破警察防線而闖進特斯拉廠區。

闖入或占領工業目標，是目前歐洲激進環保人士用來達到訴求的常見手段。