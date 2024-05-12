韓國砸73億美元 支援業界打晶片戰

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韓國財政部在12日發出聲明表示，政府為了在半導體「戰爭」中取勝，正準備計劃以超過10兆韓元（約73億美元）方案，去支援晶片業的投資和研究，來強化韓國關鍵半導體業的競爭力。

財政部表示，財長崔相穆10日與韓國的半導體材料、零件和設備等製造商開會時說，政府正考慮各種方法去為這個支援半導體產業的方案提供資金。

在各種支援的選項裡，包括由國營的韓國開發銀行（KDB），或由政府、民間和政策性融資組成一個聯合基金等方式，來為業界提供政策性融資。

財政部在聲明稿中指出，崔相穆在會上表示政府會短期內，公布相關政策性融資安排的細節。崔相穆身兼財長與副總理等重要職位。

韓國一直被外界批評，其在各國爭相投資半導體產業的競賽中落後，並且集中力量協助三星電子和SK海力士等少數晶片巨擘，而不是全面促進整個產業的發展，只會導致韓國整體半導體業競爭力落後其他對手。

因此崔相穆與各半導體產業高層開會，大談計劃以巨資來支援包括半導體材料商、設備商、和無晶圓廠IC設計公司等，就顯示韓國政府已出現轉變，開始重視整個半導體供應鏈，而不是單純押注個別晶片巨頭。

韓國政府正在首都首爾以南龍仁市（Yongin）打造大型晶片產業聚落，投資高達4,700億美元，號稱是全球規模最大的高科技園區。

總統尹錫悅表明會盡可能投入所有資源，在晶片大戰中取得勝利，並承諾為半導體產業投資提供各種稅賦優惠措施。

韓國是全球最大記憶晶片生產國，在中美科技戰裡，美國不斷拉攏韓國等盟友進一步限制中國取得半導體技術，包括要求韓國禁止把生產高階邏輯晶片與記憶體的生產設備和技術出口至中國。