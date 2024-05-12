花蓮縣政府攜手花蓮縣、玉溪地區農會 花蓮大西瓜首日銷售破千顆

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邁入5月，花蓮大西瓜產季登場，為帶動全台買氣，並一掃4月強震連連的舊氣象，花蓮縣長徐榛蔚特別請農業處攜手花蓮縣農會、玉溪地區農會在5月11-12日帶隊前往台北希望廣場和新北海山捷運站，與縣內農友們一同迎接擴大舉辦的花蓮西瓜節，期待在母親節溫馨的氛圍下開出買氣紅盤。

花蓮縣長徐榛蔚表示，在花蓮觀光旅遊逐步振興的過程中，現階段挺花蓮最有力的實際行動，就是用購買支持花蓮農友們的農特產品，尤其是消暑首選的大西瓜，值得趁著盛產多多購買，帶回家與家人共享。徐榛蔚說，感謝從0403以來，全台各地乃至於國際友人對於花蓮提供了非常多的援助與鼓勵，現在的花蓮正急速復原中，歡迎大家再度來到花蓮，投入花蓮大山大海的擁抱，走入各國休閒農業區感受不同農場的農遊體驗。

花蓮縣農會理事長余國基在致詞時提及花蓮目前人進不來、貨出不去的現況，不只是即將進入盛產的大西瓜，其他小農也都大受影響，因此希望消費者能夠多多用新台幣下架花蓮農特產。

花蓮大西瓜栽種品種主要為「華寶西瓜」，平均每顆都重達25台斤以上，香甜多汁、口感沙脆，除了直接享用之外，製作成冰沙、果汁，或甚至入菜，都非常適合，因此每年進入4、5月盛產季節之後，來自各地的訂單就接連不斷。今年雖有地震干擾，但花蓮在地的瓜農們仍舊無畏辛勞，照顧好每一顆田間綠寶，所以喜歡在夏天大口品嚐沁涼西瓜的消費者，還是可以大飽口福。

縣長徐榛蔚說，雖然蘇花公路中斷，造成縣內農特產品對外銷售受到很大的影響，感謝花蓮縣農會和玉溪地區農會，為行銷花蓮大西瓜和各個優質的農特產品不畏堅難，和花蓮縣政府齊心幫助花蓮農友把花蓮的純淨農產帶到北部消費市場；感謝新北市農會、土城區農會在這兩場展售活動的協助；感謝台北市和新北市的好朋友們購買支持花蓮的農特產品，讓花蓮大西瓜在首日就賣破千顆！這兩天沒辦法到現場的好朋友們，歡迎使用宅配訂購的方式，不僅能品嚐花蓮大西瓜，還能參加花蓮縣政府辦理的「買西瓜送抽獎券」活動，更多購買資訊可至https://www.2024hualienfruit.com.tw/