駐新加坡代表童振源 力促百工百業交流

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駐新加坡代表童振源日前(5/11)在官邸由台商會舉辦「大師午餐會談」，邀請聯昌銀行消費金融暨數位化事業部蔡美玲總經理及星展銀行執行委員會成員之一的林鑫川策略長與轉型部門Rajeev Hassamal總經理演講金融科技與AI科技在金融業的運用，非常受到台灣鄉親歡迎，不僅座談會超時將近一小時，而且討論熱絡、幾乎沒有人提早離席。

童振源表示，很高興看到很多年輕專業的台灣鄉親來參加此次講座，當然也受到台商會資深先進的支持，讓大家有機會吸收科技新知、建立人脈網絡、促進跨域交流。我們正在規劃兩個月後的人工智慧（AI）產業趨勢與科技應用的講座，歡迎新加坡台灣鄉親屆時向台商會報名共襄盛舉！

駐節新加坡已經滿週年了！這一年來在官邸舉辦的活動與餐敘應該不下四百場，有時候一天甚至從早上、中午、下午到晚上都有早茶、餐敘、下午茶、交流會或講座，參加人數最多高達70人以上，最長時間達到四小時以上，甚至同時在小客廳與餐廳宴請賓客。

餐敘最早是早上六點半，我在官邸接待從台灣來的台南市長參訪團吃早餐，最晚是晚上十一點半送台南市長參訪團去機場搭乘紅眼班機回台灣。當然，只要我的時間許可，台灣來訪的政府官員、學者、協會或業者，我都會盡量在官邸宴請，並邀請當地的台商、專業人士或新加坡企業朋友交流，以便確認代表處可以協助台灣朋友的事宜，促進台星更緊密的夥伴關係，激發台星之間更多潛在的合作契機。

為了促進台星更多面向交流與合作，我們在官邸還辦過春節團拜、台新藝文沙龍、青年諮詢會議、五大社團青年交流會、台灣威士忌品酒會、台灣美容醫學分享會、舞鈴劇場交流分享會、陳瑞斌大師鋼琴講座、黃清標大師美食饗宴、高雄餐旅大學陳嘉謨大師美食饗宴、世界各國台商與新加坡產業界交流會、矽谷科技台商交流會與僑務工作諮詢會議。

今天中午第一次舉辦「大師午餐會談」，非常受歡迎，而且有不少新朋友加入。未來會繼續協助台商會舉辦更多類似講座，以便分享產業科技新知，促進台星企業與專業人士交流，同時凝聚更多台灣人在新加坡的力量與網絡！