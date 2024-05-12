獨》碳排強度資料庫月中試營運 台泥等大廠躍躍欲試

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政府帶頭減碳！根據統計，國內每年公共工程支出8,000億元，占整體採購3分之1，產生的碳量相當可觀。據掌握，為了不讓減碳淪為口號，工程會著手建置「碳排強度資料庫」，並預計最快5月中試營運，提供部會計算碳排並建立基準值之餘，促使營造業使用低碳公法。據悉，近日已有逾30家公司表達興趣，其中包含台泥等大廠。

根據工程會內部資料顯示，政府含公營事業1年登錄在案的採購金額高達2.2兆元，其中公共工程占8,000億元，不只採購金額比例超過整體3分之1，其量更是全台土木工程的近4成，對我國碳排影響舉足輕重。

對於政府預計今年徵收碳費，考量需要較新且完整建材與設備等類型的資料庫數據，提供部會計算碳排及建立基準值，了解減碳成效，工程會近半年積極建置碳排強度資料庫，希望彌補環境部現有平台資料庫建材類筆數較少，且資訊年份較舊的問題。

按照工程會規劃，碳排強度資料庫由原料供應商、產品製造商、經銷商等已有碳足跡數據的廠商來填寫，供上中下游廠商引用，且碳排放數據是經查驗單位驗證通過數據，介接多管道參考，也會同步進行資料統計與分析。

「減碳不應該只從大格局去看，而是要從小地方就開始減。」工程會副主委葉哲良認為，計算每個工程能減多少碳才是實際作法，政府應該帶頭減碳，鼓勵做碳盤查，才知道減了多少，不然減碳都是喊假的。

葉哲良透露，目前工程會碳排強度資料庫已經測試1個月，預計5月中開始試營運，初期採申請制，估計1年後就能正式上線。希望藉由不斷建立資料，蒐集出最精準的工程碳排。

而據了解，工程會近日舉辦碳排強度資料庫的說明會，吸引逾30家廠商參與，除了台泥外，上鎧鋼鐵、永進機械、壹東實業等廠商皆給予正面回饋。

至於效益，官員指出，希望建置碳排強度資料庫後，讓減碳量化，方便各機關未來編列碳排預算書；也促使營造廠商選購低碳材料及使用低碳工法，同時促進材料設備商研發及提供低碳商品，甚至進行自願性宣告認證。官員並透露，目前屬水泥業最積極，只要大家都聽到減碳的風聲，由大廠商帶著小廠商逐步跟進，就能從市場機制促使業者減碳，形成正向循環。