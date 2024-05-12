工程會年鎖定20案做碳盤查 花東鐵路雙軌化砸0.5億示範

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每年大小工程近4萬件，若每案都要進行碳盤查，所費不貲。而為建立減碳基準線，工程會預計每年鎖定10到20件重大工程做碳盤查。據悉，目前確定花東地區鐵路雙軌電氣化工程將納入示範，交通部已在修正計劃中編列逾0.5億元進行相關工作，一旦完工，就可以把各項碳係數回饋到政府碳排強度資料庫中，方便其他工程參考。

工程會副主委葉哲良指出，建立碳排強度資料庫的目的就是為了減碳，而檢視碳排分兩種，一種是「碳盤查」，從頭到尾都幫忙算清楚碳排係數，如此一來就可以作為施工基準線，惟缺點是成本太高，每案最少也要耗費百萬元；另一種是「碳估算」，依資料庫中的資訊去做碳排估算，而這種約有8成的精準度。

葉哲良透露，目前預計每年鎖定10到20件重大工程，採用碳盤查手法，帶頭示範減碳。知情官員補充，每年約有上百件重大工程會在國發會通過，接著送到工程會做基本設計審議，其中有些工程已經編列經費做碳排查，有些則是沒有編列經費但還有空間做，只要有上述兩種情形，都會建議對應機關將碳盤查的成果回饋到資料庫內，希望在設計階段就能夠導入減碳概念。

據了解，目前交通部「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」有望納入碳排查示範。按照其近日回文給國發會的修正計劃，總經費955.8億元當中，其中擇定一個標案做碳盤查作業、計5,100萬元，預期123年8月完工時，就能將其所做的碳盤查回饋到資料庫中。

實際上，在國內八大類公共工程當中，減碳走最快的就屬交通部高公局和經濟部水利署。以台9線蘇花改蘇澳隧道段來說，多年前已經預估工程總碳排是12,874公噸二氧化碳當量、單位蘊含碳是每平方公尺含0.26公噸二氧化碳當量；水利署則是已公布水利工程減碳作業參考指引，建立水利工程碳排放量估算原則與碳排係數，包含基樁、混泥土、砌排石工、鑽掘等工項都能估算出來。

行政院人士坦言，各部會推動減碳的步伐不一致，沒辦法齊步走，只能快的先行、慢的在後面推，惟都已有跟各部會溝通，未來公共工程會朝向做碳排查或是碳估算的方向走。