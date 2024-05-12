搭郵輪Fun暑假！無邊際陽台與冰川零距離 免轉機免簽證航向阿拉斯加

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看好搭郵輪旅遊熱潮，各家郵輪業者搶攻商機。皇家加勒比集團旗下的名人郵輪近日宣布，將以「NOTHING COMES CLOSE」為全新品牌形象，從視覺風格、市場定位到旅客服務都將全再進化，同時攜手5家業者、推出即日起至2026年由海外出發的全球Fly Cruise飛航遊輪假期。

業者針對台灣市場熱賣數十年的經典阿拉斯加航線，大動作一次調派旗下三個系列的代表郵輪，包括名人愛極號、名人極致號和名人尖峰號，分別從西雅圖、溫哥華和阿拉斯加史華德出發，沿途造訪「鮭魚之城」克奇坎、阿拉斯加首都朱諾和全美最大冰川之一的道斯冰川等地，多達5條獨特路線將近60個阿拉斯加航程，主打可帶領旅客近距離體驗震撼感官的冰川之旅。

名人郵輪船隊目前有17艘郵輪規模、航線遍及全球七大洲，涵蓋義大利、冰島、挪威、加勒比海和澳洲等300多個目的地。名人郵輪亞洲市場推廣及業務總監區嘉麟表示：「船上所有細節都令人驚艷且超出期待，我們希望能以創意手法呈現這無與倫比的體驗，例如在房間就可透過大窗景欣賞冰川景致。」

名人郵輪亞洲業務發展經理戚宇軒表示：「根據國際郵輪協會統計，2019年台灣造訪阿拉斯加旅客人數約2337人次，加上台灣市場8月起將有4間航空直飛西雅圖，每周提供25個航班選擇，且台灣護照入境美國的免簽優勢，未來旅客可透過名人郵輪的優質服務，更輕鬆探索阿拉斯加。」