努力賺錢為了什麼？透過這招與自己真實欲望對話

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金翼漢是韓國第一位紀錄學家。在韓國動盪的年代度過青春，在「紀錄學」中找到人生前行的方向，並創立了韓國現行的國家紀錄管理框架。記錄，讓他在迷惘中找到人生前行的方向，也讓他花六年半就拿到一般人花十年才能取得的博士學位，並當上教授。 本文摘自《巨人的筆記》，書中介紹金翼漢所開發出的「變身成長型人類的五大領域記錄法」，學習、對話、思考、日常、工作，五大領域一本通用。

上班族通常一天要待在公司八至九個小時以上。假如現在從事的工作並非理想中的職業，不上班時又無所作為、空虛度過，人生還有什麼意義呢？

大部分的人都會灌輸自己「認真工作、多賺點錢，就能買好房子、買好車」的觀念，把它當成理想。簡單來說，這不是大家內心的欲望，只不過是一邊維持生計一邊尋找的理想。

那些理想是你的真實欲望嗎？電視劇主角或發展很好的公司同事創造的外在成功形象，不知不覺間成為我們的欲望與未來理想。

問題是，很多人到頭來才發現，這十年、二十年來的理想生活，並不是自己真正想要的。等到那時候，你肯定會覺得人生既空虛又艱難。一直以來，自己究竟是為了什麼不眠不休？不時還要面臨屈辱，強迫自己做不想做的事。

滿心的理想或未來，瞬間化做泡沫，剩下虛無，不知道該怎麼辦。尤其現代社會分工越來越細，想切身感受自己的工作對別人有何影響並不容易。

每天努力生活固然不是壞事，但如果不去思考這樣的努力是不是自己想要的、這種做法是否會摧毀自我，你將會陷於險境之中。

成為人生的主體（主導者）時，便能看見最真實的個人欲望。別說你一直都是這樣生活，一切已經太遲，不可能再有改變。人們時常誤會整體性一旦形成，永遠都不會改變。然而，這裡說的整體性，是會改變、成長、生成的主體，同時也是實現夢想的過程。

找尋主體性的第一階段是「省察」，即檢視自己。不過，究竟要如何檢視自己呢？不計其數的人光說不練，是因為他們根本不知道如何實踐。

我認為省察的說法有點誇張，所以比較喜歡用「與自己對話」來說明這件事。拿出內在的東西，就是與自己對話。如果覺得人生好像沒有意義，活得不像自己，因此感到不安、委屈、無力，試著用紀錄與自己對話吧。想獲得自由，得先看到真實的自己。

當你開始與自己對話，就能釋放內在的潛力，將潛力原原本本地發揮出來。檢視一下自己吧。認清自己是誰，過著怎樣的生活，理想的生活型態又是什麼，看看自己的真實欲望。原本模糊的自己將會逐漸清晰，想法也會出現轉變。千篇一律的疲憊日常有了意義，便有可能活出自己的樣子。認識自己的真實欲望後，就會變得自由。

接下來我推薦給各位的記錄方法，將能協助你檢視人生，找到忠於真實欲望、屬於自己的人生。

1. 寫下自己現在的期望。

假使你對人生和工作的價值產生懷疑，好好看看內心的想法，深入了解真相。你可以找時間坐在餐桌前，或者利用工作的空檔、睡前時間等，試著筆記內心的想法。

如果心情難受的話，試著寫出來。指責另一半也無所謂，反正沒有人會看見，就放心寫下來。寫完以後，你會發現潛藏在內心的另一個想法。寫著寫著，說不定會覺得另一半有點可憐，對孩子們的複雜情感，也會在記錄的過程中一一浮現。

練習絕對有必要。實行一個星期後，就能開始看見真實的自己。要是突然淚流滿面，覺得胸口鬱悶不已，別繼續藏在心裡，用文字外顯出來。如同白霧般模糊難辨的情感與思緒將會變得具體，你開始有辦法好好整理。唯有經歷這個過程，想法才會變得積極。

不過，筆記不能只做一次，得持續才行。一開始寫下的內容，很有可能不是自己真正的期望，所以隔天必須再想一遍，重新筆記。試著反覆同樣的步驟一星期。即使只過兩天，你也會發現自己想要的東西變得很不一樣。

2. 進行「面具判斷」。

人在一生中扮演的角色很多，比如子女、父母、學生或上班族、某個人的夥伴等，戴著各種外在的面具。然而，你現在是否過度沉浸於這些角色，以至於無法活得像自己？抑或內化別人的期望，錯認為自己的期望呢？

父母對我的期望，終其一生如影隨形；另一半或子女對我的期望，讓生活忙得不可開交；朋友對我的期望，有時令人感到勉強；職場對我的期望，使人不得不拚盡全力。還有更厲害的，那就是誤以為社會也對我有期望，諸如得到金錢、名譽、地位等。到底何者為真？

請試著寫出以下三件事。讓我戴上面具的是誰？父母、另一半、子女、職場、還是社會？他們對我的期望又是什麼？最後，為了達成那個期望，我費盡心思做了什麼？

進行面具判斷，比較自己現在的期望和戴著面具扮演的角色，就會明白接下來該怎麼做，明確得知人生中該捨棄什麼、兼顧什麼、追求什麼。

這就是獲得自由的起點。如果客觀看待自己的現況，明白藏在內心的欲望，就會看清阻礙前路的界限。重要的是，這麼做還能讓你找到突破界限的線索，所以才建議各位多記錄，以利突破界限，變得自由自在。