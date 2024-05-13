找出不想工作的真正原因 4步驟擺脫困境

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金翼漢是韓國第一位紀錄學家。在韓國動盪的年代度過青春，在「紀錄學」中找到人生前行的方向，並創立了韓國現行的國家紀錄管理框架。記錄，讓他在迷惘中找到人生前行的方向，也讓他花六年半就拿到一般人花十年才能取得的博士學位，並當上教授。 本文摘自《巨人的筆記》，書中介紹金翼漢所開發出的「變身成長型人類的五大領域記錄法」，學習、對話、思考、日常、工作，五大領域一本通用。

你以愉快的心情工作嗎？或許各位會覺得奇怪，但我工作時總是非常愉快。一般來說，工作者分為兩種人。

第一種人覺得工作很有趣，很有意義。我正是屬於這一種。在工作之餘，若能再做幾項感興趣的消遣活動，便可謂是活得很不賴的人生主導者。第二種人則自覺理想與現實不相符。雖然過得比前者辛苦，但他們也應該肯定換來生存機會的勞動，並持續努力追尋自己的人生。與其否定為了生存所做的工作，不如兼顧生存與夢想的實現。為了拉近自己與夢想的距離，我們須妥善處置生活中的實際課題，在維持溫飽的同時，一步步走向夢想。

我們在前段談到外在的面具。你之所以沒有放棄目前的工作，會不會只是因為別人都說這份工作不錯、很有價值呢？那不是你自己的欲望。實際上，如果說社會的不幸正是出自於此，也不為過。

工作怎麼會令人不愉快，甚至感到痛苦呢？你想知道如何擺脫這種情況嗎？實行下列四個步驟吧。

第一步：找出自己做這份工作的原因

寫下自己做這份工作的外在因素，無論是出於薪水高、父母期望，都要據實回答。然後，試著找出內在因素，比如這份工作最吸引人的地方，以及無法放棄的最大理由。

光這麼做，你就能知道目前的工作是不是自己想要的，可以判斷是否該放棄這份工作。即使不能做出決定，至少能在內心掀起一些漣漪。多數人的狀況會偏向後者，這時繼續下一個步驟就行了。

第二步：完成小欲望

我們偶爾會突然有欲望，比如想去看海或大睡一覺。試著傾聽這些你動不動就壓抑下來的欲望。儘管它們不會帶給別人傷害，我們卻用盡各種理由阻止自己實現它們。

生活太忙碌、要顧及家人、體力不夠⋯⋯以各種理由忍下這些欲望，結果養成反面思考的習慣，不知道自己真正想要的是什麼。為了阻止這件事繼續發生，應該果斷實現欲望。

試著每星期或每兩星期完成一次自己的小欲望。這樣一來，你將會得到一些走向夢想的力量，明確得知自己想要的是什麼。

第三步：釐清自己追求的東西

尋找自我時，得先知道自己追求的是什麼。這個問題見仁見智，像我追求的是「自由」，但有些人追求「創意」，也有人追求「平安」。

即使不是職業，也可以記錄自己喜歡做的事、擅長的事，嘗試找出它們與具體行為的關連性。列出幾種職業種類，把它們連結到自己喜歡或擅長的事。

第四步：使用並行策略

儘管找到想做的事情，也不能立刻離職，畢竟生計是相當重要的生活條件。我的意思是，不要因為生計而放棄欲望。你可以一邊維持生計，一邊擁有欲望，使用並行策略，兼顧這兩件事。

抽出時間，為欲望投入所有心思時的快感，能讓你有信心活得像自己。不過，也有可能在親身經歷後，發現那不是你真正想要的，這麼做其實沒有預期快樂。無所謂，只要把它當作失敗經驗，再做其他嘗試就好。

假如找到真正想做的事，就代表你找到人生真正的起點。

展開紀錄紙，邁向你的人生和自由，好好愛自己。