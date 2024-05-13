商務飯局怎麼吃才對？王牌業務：至少點一道大菜

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

飯局是每個業務都繞不過去的一個環節，也是決定很多人能否成單的關鍵。

我相信大多數人都辦過或參加過飯局，也曾為這個問題苦惱：如何辦才能花費少又不失排場，還能達成社交目的？最好的方法，就是借飯局。

我在2017年底去深圳發展，但是茫茫人海，該從哪裡開始？我便想起了我的目標客群所在的行業協會。因為臨近年底，行業協會要舉辦年會慶祝活動，於是我報名並繳納會費，加入了這個行業協會，自然也被通知要參加年會活動。

在晚宴上，行業協會會長更是把我推到主席臺上，讓我作為新加入的會員說幾句。於是，我透過晚宴，認識了不少協會內的客戶，在年後的三個月，我便接到了協會會員的四張訂單，工作局面一下子打開，直到現在，這個協會的會員企業也和我有合作。

我靠行業協會的飯局，一下子改變了自己的被動局勢。各位如果也處在開拓階段，往往可以借助一些相關宴席，留心是不是有關聯性活動，趁機掌握機會。

如果我們已經和客戶比較深交，就需要我們來主辦。那要如何用少錢、不失體面，還能把客戶維護好？我建議利用峰終定律（Peak−End Rule），並且提前做好準備即可。

2002年諾貝爾經濟學獎獲得者丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman）認為，人是由高峰與結束時的感覺來評價體驗，這就是峰終定律。具體來說就是，我們經歷了一件事情之後，只會記住高峰與結尾發生的事，而過程好與不好，以及時間長短，幾乎不會影響評價。

比如，你在一間餐廳用餐，上菜很慢，但是餐廳免費送你撲克牌和瓜子，讓你在等待期間，可以和朋友先玩一場撲克牌，這樣就能消除你的不滿，用餐完畢後，再贈送一份精緻水果盤，並附贈禮券，你多半就會對這間餐廳有好感並推薦給其他朋友。

依據此定律，能事前規畫飯局中若干個高峰點，從而保證場面可控，獲得客戶好評。

比如從事砂鑄模具的銷售人員，去拜訪某一企業的採購，覺得這個客戶非常優秀，想透過一頓飯來加深感情，建立合作基礎。但正常來說，如果貿然提出要請採購一起吃飯談合作，對方肯定會警覺並婉拒。於是，聰明的銷售人員便以考察其他客戶使用產品的情況為由，安排對方去離飯店不遠的地方參觀。

銷售人員故意把時間安排在下午四點半，中間再拖一拖，正好拖到用餐時間，於是順理成章留下採購員一起吃頓飯再走。雖然看起來像是臨時起意，實際上卻是策劃已久。

怎麼請客戶？在哪家飯店請？點什麼菜？考察需不需要送禮？送什麼？這些早在幾天前規畫好，再找機會以考察產品使用情況為由，把客戶約出來，用拖延戰術拖到飯點，最後一起用餐，這就是提前準備的重要。

那要如何利用峰終定律，做到我方開銷少又相對有面子，讓客戶讚嘆不已？首先，最好提前3天正式發請帖邀請，展現你的誠意且已安排妥善。提前3天告知，方便自己和客戶挪出時間做準備，也是有禮貌、有誠意的表現。

普遍來講，當天才提出要請吃飯，對方很難判斷你是嘴上說說還是真的要請，對方往往會婉拒。所以，正式請客盡量提前3天告知。

為了傳達你的真誠和確定有此事，你還要遞交請帖，上面寫上具體時間、飯店名稱和哪一個包廂。如果是當天臨時要請，不管是當面口頭邀請，還是書面告知，都要事先告知餐廳名稱和包廂，且每隔一段時間與對方確認一次，堅定客戶來赴約的決定。

其次，了解客戶的口味偏好和忌口，提供有包廂服務以保障隱私，並依據客戶的地區、年齡、習慣、偏好等資訊尋找匹配的餐廳，選定之後打電話說明地點和特色口味，諮詢對方意見，如果沒有問題則可預訂，然後靜待客戶光臨。

接待客戶和與朋友吃飯不一樣，一定要注意隱私，最好選擇當地有情懷、偏遠的特色飯店或休閒農場，總之，宴客地點最好遠離閒雜人群。有次我在南京請客戶吃飯，我們就去山裡吃新鮮的山裡雜魚，一是新鮮，二是山上空氣好，可以放鬆心情。

最後，根據峰終定律，讓客戶體驗、好感度拉滿。

不管說與不說，在飯局後，顧客一定會對此有所評價，所以我們要特別設計峰終節點，讓對方難以忘懷。具體做法有三點：

第一，至少點一道大菜。

點菜時即使對方表示一切隨意，但還是要請他們至少點一道大菜。所謂大菜，就是較為珍貴的主菜，比如一道鮑魚、一隻澳洲大龍蝦等，這類主菜可以確定整桌的層級並給足客戶面子。

雖然他們嘴上說隨便，但心裡都有一把尺，大菜便是那一把。畢竟我們所做的一切，還是為了向客戶展現我們的價值，所以點高價位的菜，對方會感覺自己被尊重，對這場飯局自然就有了高峰體驗，評價自然提升。

第二，必點特價菜。

特價菜是店家招攬顧客的促銷手段，但對我們來說好處多多。特價菜除了價格實惠，大都也是特色菜，既能展現餐廳特色，還可達到省錢嘗鮮的效果。如果對菜餚實在沒有把握，可以看看別人桌上有什麼，哪幾道最受歡迎，很多人會點的菜不會太差。

第三，不要讓客戶空手離開。

還記著峰終定律的「終」嗎？好的結束是成功的一半！所以，在策劃階段就要準備好送給客戶一些伴手禮，不要讓對方空手回去，比如山上新鮮的土產，或一些電子設備，都是好選擇。

如果你是客戶，形勢所迫，你不得不參加一個飯局，但是請客方很尊重你，請你點一道大菜，並在你離開時，贈送一份用心準備的伴手禮，你會如何評價？不滿意，還是很愉快？所以，商務宴請一定要讓客戶滿意，因為這是商務社交中，成本最低，卻能提高評價的方法。