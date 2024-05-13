北市動物園雙峰駱駝「煙雨」腎衰竭離世 園方陪伴走最後一程

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台北市立動物園雙峰駱駝「煙雨」3月開始出現食慾降低、挑食狀況，獸醫團隊檢查，發現牠白血球數量、腎功能指數皆異常，治療後白血球數量雖回到正常值，但腎臟功能已嚴重受損，12日保育員通報「煙雨」躺在墊子上已無力站起，照養團隊決定遵循動物福祉理念，放手不再急救，「煙雨」於2024年5月12日下午3點17分離世。

台北市立動物園表示，「煙雨」發生食慾降低的狀況後，獸醫團隊為「煙雨」進行鎮靜檢查，血液檢查發現牠白血球數量上升、顯示有感染跡象，同時腎功能指數也大幅上升，之後獸醫團隊每天與保育員一起為「煙雨」進行醫療，雖然白血球數量回到正常值，但是牠的腎臟功能已嚴重受損無法恢復，讓「煙雨」的身體持續虛弱。

「煙雨」今早還站在欄舍裏，讓獸醫為牠擦拭眼睛的分泌物，但保育員、獸醫們看的出來牠的精神比之前更差了，而「煙雨」仍是逞強地站著與大家互動。下午保育員通報「煙雨」躺在墊子上已無力站起，獸醫團隊趕緊前往醫護，然而大型草食動物若因病無法自行站立，已是在告知離世時間不遠，這次照養團隊決定放手不再急救，也結束牠多月來承受的病痛之苦。

「煙雨」出生於2012年，當時因為駱駝母親無法照顧，加上出生時就有的腳疾，一路在跌跌撞撞中成長，靠著一群獸醫及保育員充當奶媽、奶爸細心照顧「煙雨」，拉拔牠長大。今天下午照顧過「煙雨」的奶媽、奶爸們，聞訊都趕來陪牠最後一程。在代理母親們強忍眼淚下，「煙雨」靜靜地闔眼離去。