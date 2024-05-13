台股21,000新天價 箭在弦上

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台股以高檔震盪姿態進入520行情倒數一周交易日，加權指數穩在所有均線之上，外資近期積極調升台積電、聯發科目標價，對基本面正向觀點益發熾熱，加上MSCI半年度調整在即，入選新成份股呼聲高的華城、奇鋐等點燃市場押寶興致，以及美股續揚助威，台股挑戰21,000點新猷箭在弦上。

市場持續期待美國降息，且台積電4月營收報佳音，激化市場對半導體與AI信心，道瓊、S&P 500、費城半導體等三大指數10日齊收紅，台指期電子盤10日晚間收20,948點，瞄準21,000點新天價意圖明顯。

但外資分析師提醒須提防二種狀況：一、又出現只拉台積電、其他個股下跌情況；二、大盤開高走低。萬一出現上述情況，顯示逢高調節者眾或追價信心不夠強烈，多頭情緒將會受挫。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻近期基於Windows on Arm（WoA）架構AI PC將驅動產業發展，同步調升台積電與聯發科推測合理股價，台積電預期由860元提升至928元，加入外資多頭派看台積電「900元俱樂部」，與摩根大通、野村、美銀、高盛、德意志證券並列，雖不像花旗環球、滙豐證券來到1,025～1,030元的千金水準，但若晶圓代工2025年顯著漲價，股價樂觀預期上看1,180元。

外資對聯發科股價預期進入新一輪上調，同樣由摩根士丹利證券擔綱，將推測合理股價升至1,388元，超越高盛證券的1,300元，與美銀證券的1,400元比肩。

聯發科接下來利多可期，除AI PC還包括Computex產品發表、蘋果WWDC刺激AI智慧機發展、高通X Elite AI PC消費者反饋、大陸智慧機下半年潛在補庫存效應，目前報酬風險比甚至優於台積電。

另針對MSCI半年度調整，市場共識已是台股權重微幅下修，現更注重成份股變動，投顧法人回顧至2024年4月底個股表現，考量市值排名居前100名、自由流通比率高，落後成份股抽換，預期奇鋐、華城納入成份股機會較高。（相關新聞見A2）