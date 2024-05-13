不排除重申兩岸對等交流 520演說 本周揭露方向

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總統府積極籌備第16任總統副總統520就職大典，準總統賴清德就職演說如火如荼撰擬中，本周可望透露部分重點方向，外傳講稿重點將放在內政，包括青年就業、經濟日不落國、二次能源轉型等議題，也會提出團結國家、社會溝通期許，兩岸方面則不排除重申兩岸在對等、尊嚴前提下交流合作與對話。

賴競辦的發言人郭雅慧、民進黨國際事務部主任李問二人出任總統府發言人，本周也會拍板。

賴清德的兩岸談話讓國際間屏息以待。知情人士表示賴當選後，在兩岸問題上的基調都是不挑釁，不躁進，強調維持台海穩定及印太區域和平，且一再重申「承諾不變、善意不變」，願意在對等、尊嚴的前提下，與對岸展開交流合作。現階段下，賴清德更以總統蔡英文「四大堅持」為基礎，提出和平四大支柱行動方案，希望兩岸可以理解、諒解、並尊重各自立場，重視珍惜彼此的善意。賴清德日前也喊話「期待中國要有自信，要願意面對台灣人民託付的民選合法政府，才是交流正道」。

值得一提的是，賴清德日前參加工總理監事會時，除感謝與會的副院長鄭文燦，更表示「媒體已刊出來請鄭文燦擔任海基會董事長，是我釋出的第一個善意」。綠營人士也認同，鄭有能力對兩岸關係調和、促進和平以及強化交流。

（相關新聞見A6）