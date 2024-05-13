論首季經濟成長6.51％的虛實

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主計總處於日前公布第一季經濟成長率概估（advance estimate），結果比預期來得好，高達6.51％並創下近11季最高，相信不少人看到這個數字之後，欣喜不已，然而此一數字實中有虛，真相和想像有一點差距。

季的經濟成長率，長期以來我國都採實質GDP和上年同季比，也就是年增率（yoy），歐盟慣用季調後的實質GDP與上一季比，也就是季增率（saqr），美國則是季調後實質GDP的季增率再轉成年率，此即季增年率（saar），三個數字都是經濟成長率，意義卻不太一樣，要一起看才能了解經濟的走勢。

以歐盟幾天前發布的GDP新聞稿為例，標題為歐盟第一季經濟成長率0.3％，這是季增率，內文附表所呈現的年增率是0.5％。而美國所發布的第一季經濟成長率1.6％則為季增年率，改依年增率則為3.0％，兩者差距不小。

台灣今年首季的6.51％，是實質GDP的年增率，若跟從歐盟的季增率，我們只有0.28％，若跟從美國季增年率也只有1.13％。綜合這三個經濟成長率，我們第一季年增率雖創近11季新高，惟季增率、季增年率卻都創下近四季最低，意味著復甦力道並不強勁。

依主計總處估計，台灣近四季經濟成長率saar依序是6.83％、7.87％、9.70％、1.13％，逐季走強之後於今年首季明顯轉弱，由此可知，這6.51％並不代表國內景氣有多麼強勁，更不代表出現了什麼偉大的復甦。

那麼，一定有許多人會問，何以景氣趨緩，經濟成長還會達到6.51％，創了近11季最高？原因很簡單，因為我們所慣用的經濟成長是年增率，年增率是和去年同期比較，依主計總處的資料，去年第一季台灣經濟成長-3.49％，是金融海嘯以來減幅最大的一季，比較基礎如此之低，經濟成長率yoy自然很容易就升逾6％，宜觀察另兩個經濟成長率，才不致誤判。

我們可以從出口、消費及投資逐一檢視今年首季的經濟實況和我們印象中的6％經濟成長是否相稱：

第一、今年首季出口值仍不及前年第一季：雖然今年第一季出口成長率高達12.9％，但這是建立在去年同期出口衰退的基礎上。事實上，今年第一季出口1,103億美元，還沒有回到前年第一季1,209億美元的水準，顯示這個漂亮的成長率是拜低基期之賜。此外，第一季出口的好，並非是雨露均沾的好，各業除了資通與視聽產品有很好的表現，其餘如紡織品、電子零組件業、基本金屬、機械、化學品、電機及運輸工具的第一季出口仍較上年同期衰退，如此看來，在地緣政治的影響下，台灣出口正腹背受敵，不宜太過樂觀。

第二、首季消費成長4.14％，實中有虛：今年首季民間消費有4.14％的成長，在去年疫後復甦的高基期下，仍有這個成長率，看似不錯，然而消費有國內消費與海外消費之別，細看則發現國內消費只成長1.3％，海外消費高達93.9％，意思是民間消費能有這個不錯的成長，多數為出國觀光的貢獻。然而，這個觀光消費受益者是日、韓，對國內助益甚微，表面上民間消費有4％以上成長，好像很不錯，其實留在國內的動能少的可憐。

第三、資本形成連續五季衰退，民間投資動能不足：日前公布的第一季GDP概估統計尚無民間投資（固定資本形成），只有資本形成，資本形成是固定資本形成加上存貨變動，依主計總處的看法，由於近期存貨變動已回到健康水準，已不是影響GDP的關鍵，因此本季資本形成反映的就是民間投資的變化，資本形成第一季衰退4.47％，連五季負成長。資本形成連五季衰退歷年並不多見，前一次連五季衰退是12年前歐債危機時期，投資動能疲弱的情況值得注意，尤其是半導體以外的產業投資消長，更不可忽略。

自2001年以來，近22年裡台灣經濟成長率只有四年在6％以上，以季而言，過去十年也只有兩季經濟成長超過6％，因此今年首季6.51％自然備受矚目，惟經由前述分析可知，這一季的數字之所以如此漂亮，是低基期使然，採用美國的經濟成長率saar或或歐盟的saqr就可以看出實情並沒有這麼好，出口、消費及投資實中有虛，執政當局宜臨深履薄因應之，萬不可被這個漂亮的數字所迷惑。