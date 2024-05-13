AI股 挪、星主權基金大舉掃貨

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全球第一大挪威主權基金及第五大新加坡政府基金大舉加碼台股，台積電、聯發科及廣達等AI概念股成重心。法人表示，加計挪威主權基金年初公布持有台積電1.75％持股換算，海外主權基金持有台股市值有望破兆。

已公告的上市櫃前十大股東名單中，挪威及新加坡兩大主權基金加碼聯發科、廣達、世芯合計逾714億、182億及133億元排名前三大，群聯、緯穎、聯詠及嘉澤加碼44～73億元，緯創、雙鴻、家登及勤誠加碼6～29億元。

全球主權基金在台持股大洗牌，台股突破2萬點大關後，中東油元基金在台投資比重大幅降低，新加坡政府基金換股操作，挪威主權基金持續加碼，成低檔買盤一大動力。

IC設計龍頭聯發科吸引新加坡政府基金持股達4.18萬張，穩坐第一大股東，持股比率2.62％，挪威主權基金截至4月1日統計持股張數達2.34萬張，持股比率1.46％，兩大合計持股市值高達714億元。內資新制勞退基金持有3.11萬張，持股比率1.95％為第四大股東，合計海內外政府基金持股市值破千億元。

群聯搶攻AI列車，挪威及新加坡政府基金近一年持股大增至6,744及3,889張，比率達3.29％及1.9％，市值達73億元，分居第二及第八大股東，新制勞退基金持股比率2.53％，合計海內外政府基金持股市值逾108億元。

雙鴻搭上AI伺服器快車，新、舊制勞工退休基金分列第四及第九大股東，占比依序4.06％及1.44％，另排第八的公務人員退休撫卹基金管理委員會占比1.8％。外資部分花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行─外部經理人具萊德投資管理（台灣）公司投資專戶、花旗（台灣）商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶分列第五及第十大股東，分別擁3.05％及1.35％股權。

台積電尚未公告前十大股東名單，據挪威銀行投資管理公司（NBIM）公告，挪威基金對台股持股比重續增，市值最高者為台積電的87.85億美元。按上周收盤價計算，市值突破3,000億元。