台積擁雙利多 股價蓄勢創高

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樂觀派外資對台積電EPS與現金股利預期

全球晶圓代工龍頭台積電利多大放送，10日公告4月營收月增20.9％，年增近6成，跌破市場眼鏡，同時宣布第一季單季現金股利4元、刷新季季配來新高，逐步向外資圈給予的高現金股利期待靠攏，台積電ADR與期貨電子盤大漲慶賀，替本周現股行情指路。

台積電ADR於10日終場大漲4.53％，收149.26美元，期貨電子盤同樣猛烈，終場成交825元，雙雙為台積電本周現股開盤呈上好彩頭。外資9日雖小幅調節台積電持股約4,200張，告別連四日買超，10日立刻回心轉意，重新買超逾6,000張，在過去13個交易日中有十天啟動對台積電加碼，態度明顯偏多，激勵台積電走漲功不可沒。

台積電4月法說會並未上調資本支出，市場出現押寶落空的失望性賣壓，外資圈知名半導體產業分析師陸行之當時就直呼好消息是資本支出沒有調高，台積電答應會持續調高現金股利；此番台積電預計配發首季現金股利4元、再度調升，陸行之狂比讚。

台積電2023年四個季度現金股利合計13元，較2022年提升，過去逐季股利均不低於前一季，以2024年第一季擬配發4元現金股利為基準，全年股利有望上看16元。外資券商則早有預期其現金股利會逐年上調，高盛證券樂觀估計2024～2026年現金股利高達18.5元、24元與26元，意即台積電今年剩餘季度的現金股利有可能會再增加。

台積電股價突破800元大關，儘管調高現金股利，現金殖利率僅2％～3％之間，外資圈人士說，美國聯準會下半年可望降息，提高台積電現金殖利率的吸引力；且在AI發展、AI PC滲透率提高、英特爾委外代工等商機加持下，外資看好其成長動能足以彌補現金殖利率不足之處。

金控旗下投顧研究機構歸納，台積電營收優主因美系客戶GPU強勁需求，以及IDM客戶委外訂單挹注。第二季受惠AI需求持續，預估營收將季增9.1％，毛利率因產品組合改變與地震影響，微縮至52.3％。