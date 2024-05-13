台股登高 五大壽險金控飽賺

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五大壽險金控第一季台股部位與個股操作

台股第一季漲逾13％並站上2萬點，五大壽險金控第一季積極換股操作，從股海中大豐收，首季主要多從台積電、聯發科兩大個股實現資本利得，反手轉進廣達、聯電等個股。其中，富邦金第一季幾乎出清聯發科，全數獲利了結，再轉進廣達、緯創等，國泰金也從聯發科實現不少獲利，但持續看好並且加碼聯電、鴻海。

受惠台股首季漲逾13％，五大壽險金控至3月底為止，持有台股市值提高到1.76兆元，年增約3,000億元或20％，以國泰金市值增逾1,280億元最多，富邦金市值也增約860億元。且五大壽險金控第一大持股仍是台積電。

因首季台積電股價漲逾30％，五大壽險金控積極實現資本利得，國泰金減碼約255億元、富邦金減碼58億元、開發金減碼近92億元、中信金減碼約76億元；與此同時也減碼聯發科、鴻海等。值得注意的是，去年第四季富邦金大舉回補加碼台積電近百億，至3月底持有台積電市值來到1,360億元，為五大壽險金控持有台積電最多者。

聯發科首季則漲逾17％，包含國泰金、富邦金、開發金、新光金等共減碼122億元，國泰金、富邦金各減碼27億元、70億元；鴻海第一季大漲逾43％，包含富邦金、開發金、新光金等也從鴻海中實現資本利得，共減碼136億元，尤其以新光金減碼超過90億元、為最多。

至於首季加碼最多的是廣達，儘管廣達首季漲逾30％，但富邦金、開發金、新光金、中信金都加碼，尤其富邦金和開發金各加碼超過40億元，新光金加碼約35億元；國泰金首季持有廣達市值逾300億元，主要受惠於廣股價上漲，沒有明顯加碼也沒有明顯減碼。

國泰金今年股市策略採股息、價差兼顧，第一季積極從台積電、聯發科實現資本利得，轉進鴻海、聯電與穩定股息的中華電，但台積電、聯發科、廣達仍是前三大持股。

富邦金股市聚焦資本利得，去年第四季加碼在IC大廠類如聯詠、創意等個股，今年持續佈局，首季減碼台積電、聯電、聯發科、鴻海、瑞昱等，轉進有上漲潛力的亞德客KY、創意、緯創、技嘉、華碩、玉晶光等。

開發金首季新增電子股如聯詠、環球晶、欣興等；新光金轉加碼廣達、聯電、台達電；中信金續聚焦金融與傳產股，加碼上海商銀、中鋼、台化等，台化更連兩季加碼。