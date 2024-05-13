景林資產重押台積電、輝達 陸私募基金巨頭 狂買AI

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大陸私募基金巨頭景林資產近日公布第一季美股持股數據顯示，首季大舉加碼台積電和輝達（NVIDIA），分別增持146.83萬股、10萬股，使這兩檔股票躍升為該私募基金第六大、第七大重倉股。

大陸私募基金景林資產成立於2004年，創辦人為蔣錦志，公司位於上海浦東新區，在2014年成為第一批獲得人民幣QFII牌照的機構投資者。截至2023年，公司管理資產規模達200億美元。景林資產參與的風險投資知名案例有攜程、美團和滴滴等。

隨著AI熱潮升溫，華爾街投行大舉購入台積電ADR屢有所聞，但具大陸資金背景的投資機構積極買入台積電則較為罕見。

美國證交會（SEC）10日晚間披露，景林資產遞交截至第一季末的美股持股報告（13F），其持股總市值為32.26億美元，季增15.13％，報告期間內，其美股前七大重倉股分別是臉書母公司Meta、拼多多、微軟、網易、DoorDash、台積電、輝達，進一步聚焦具有科技屬性的標的。

自2023年第四季末起，景林資產新買入台積電，當時僅排在第22大重倉股。截至2024年第一季末，台積電已升至第六大重倉股，持股數量為155.26萬股，持股市值達到2.11億美元。此外，景林資產也大幅加碼輝達，截至第一季末，其持有輝達18.65萬股，持股市值達到1.68億美元。

在投資策略上，景林資產明顯看好大陸垂直細分領域的消費公司、互聯網零售、旅遊、音樂娛樂等行業。同時，景林資產也持續看好人工智慧（AI）對於半導體行業的拉升作用，該策略在充分反映在其持股報告。

展望未來，景林資產表示，市場風險偏好已回歸常態，以目前的價格投資一些優質的大陸公司，其長期風險回報仍具吸引力。景林資產認為，大陸「國家隊」進場已為市場設定短期底部，並提升投資者信心。同時，大陸經濟基本面優於預期，也為市場表現提供有力支撐。