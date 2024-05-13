Arm開發AI晶片 找台積代工

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軟銀AI轉型計畫三大面相

日經亞洲報導，軟體銀行社長孫正義多次宣揚AI願景，近日終於跨出重大一步，宣布軟銀旗下晶片設計商安謀（Arm）將開發AI晶片，目前正與台積電洽談代工製造，目標明年秋季開始量產。

半導體業者指出，由於Arm擬自立門戶開發AI晶片，恐對台灣IP公司產生衝擊，包括世芯-KY、創意及M31都嚴陣以待，反而隸屬於Arm陣營的聯詠、智原、瑞昱及神 盾等公司，則可望受惠。

孫正義先前曾宣稱將聯合願景基金及海外主權財富基金，共同投資10兆日圓（約640億美元）將軟銀集團打造成大型AI公司。根據最新計畫，軟銀持股90％的安謀將成立AI晶片部門，在明年春季前研發出AI晶片原型，預計明年秋季前由代工業者開始量產。

安謀目前正與台積電及多家業者洽談代工事宜，現階段由安謀負擔AI晶片研發成本，未來AI晶片量產後，安謀將分拆AI晶片部門成為軟銀旗下獨立公司。

這項計畫被外界視為孫正義AI願景的第一步，而他的終極目標是將軟銀打造成集結資料中心、機器人及發電技術於一身的大型AI公司。

過去一年來孫正義大幅減少公開露面，但他在少數出席的公開場合總是大談AI浪潮再次激起他對科技創新的熱情。去年7月他曾表示AI超越人類智慧，能「像水晶球一樣預知未來」為人類解決問題，而日本必須打造出「全世界最亮的那顆水晶球」。

此後他便踏上全球訪問行程，在台、美等地拉攏合作對象。軟銀目標2026年前能在美國、歐洲、亞洲、中東等地建造資料中心，且軟銀資料中心將採用安謀研發的AI晶片。除了掌握AI晶片之外，軟銀也將投資太陽能及風力發電，以永續綠電支撐資料中心龐大的用電需求。

另一方面，軟銀也在今年2月宣布和沙烏地阿拉伯主權財富基金建立機器人合資企業，讓安謀AI晶片應用到機器人領域。

孫正義不惜投資巨額發展AI無疑是看好AI晶片需求爆炸性成長。加拿大Precedence Research估計，全球AI晶片市場營收將在今年達到300億美元，2029年將突破1,000億美元，2032年突破2,000億美元。