熊本新知事：支持台積電建熊本三廠

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日媒Japan Times報導，4月剛上任的熊本縣新知事木村敬不斷向台積電招手，宣稱將全力支持台積電興建熊本三廠，目標將熊本打造成媲美台灣竹科的科技重鎮。

日前已有外媒引述消息報導台積電有意興建熊本三廠，生產更先進製程的晶片。木村近日接受Japan Times專訪時表示，雖然台積電尚未和熊本政府洽談熊本三廠計畫，但熊本政府「已預備全力支持台積電」。

今年49歲的木村曾任熊本縣副知事，在今年3月當選知事後便積極拉攏台積電，甚至打算在今夏來台造訪台積電總部，洽談熊本三廠計畫。

台積電先前獲日本政府補助4,760億日圓在熊本興建第一座廠房，並於今年2月完工，預計今年下半開始量產。熊本二廠也獲得日本政府補助7,300億日圓，預計今年底前動工。

據了解，台積電當初選在熊本設廠，主要是看中當地豐富地下水資源，因為晶圓廠每日用水量動輒數千立方公尺，但近日外界開始擔心熊本一、二廠量產後將造成地下水資源枯竭。木村對此表示，雄本政府不排除動用多餘的水壩蓄水量。

熊本政府之所以極力拉攏台積電，無疑是看好台積電進駐推動當地經濟成長。台積電熊本一、二廠合計將為當地創造超過3,400個工作機會，更不用說相關基礎建設創造的周邊經濟效益。

九州經濟研究中心估計，台積電投資熊本設廠將在未來10年為熊本縣經濟產值貢獻10.5兆日圓（約674億美元）。木村期望未來台積電熊本廠量產後，將吸引更多半導體相關業者及研究機構進駐。

木村表示：「我們要將熊本縣打造成AI、資料中心、自駕車等眾多半導體相關科技的發源地。」