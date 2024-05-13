資安展14日登場 AI方案熱

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2024年資安展亮點

CYBERSEC 2024台灣資安大會將於5月14日～16日登場，國際大廠如趨勢科技、Fortinet、賽門鐵克、微軟均參與。台灣本土資安業者包括精誠、凌群、零壹、走著瞧-創等亦積極參展。2024年參展廠商約400家，較去年同期300家，成長逾三成，創歷年最大規模。

CYBERSEC台灣資安大會今年已邁入第十周年，2024年以「Generative Future」為主題，由於AI人工智慧帶動演算法、IT架構及應用等變化，為資訊安全帶來前所未有的挑戰，亦衍生更多商機。業者認為AI將重新定義資安文化。今年參展業者或出席論壇的廠商，均端出AI相關資安解決方案，為一大特色。

總統蔡英文及美國在台協會高階主管，將在14日開幕時致詞。現任副總統賴清德及副總統當選人蕭美琴，亦分別於15日及16日出席展場，將參觀台灣標竿資安品牌攤位。

今年資安展規畫300場專業演講，參展廠商逾400家，使用攤位逾1,200個，三天的活動中，預期有二萬名資安專業人士與會。

主辦單位表示，2024年資安展將有30個資安主題論壇，包括有「CYBERSEC Global」、「CYBERSEC Arena資安競技場」、「資安十年歷史牆」等，以及匯集本土自研成果的「台灣資安館」，以及「Cyber Talent資安人才專區」。

400家廠商紛紛端出各項資安解決方案。例如，參與國家資訊安全的國家資通安全研究所，承接多項政府專案的安碁資訊、中華資安、凌群電腦及奧義智慧。以SOC資安監控為主的廠商，包括有精誠資訊、安碁資訊、中華資安、數聯資安。另有擅長DDoS分散式阻斷攻擊的威睿科技、F5均出席論壇。提供資料傳輸安全為主的安瑞-KY、專精身份認證安全的偉康科技，專攻智慧工廠資安的TX One，以及代理多家知名外商資安產品的零壹科技，以及提供雲端資安的萬里雲及果核數位，還有擅長防詐騙服務的走著瞧今年亦參展。

其他參展的知名外商，包括有思科、趨勢科技、Fortinet、Google Cloud、微軟、NetAPP、Palo Alto，Akamai、F5、Radware等。