IDC調查 企業最不能砍的IT預算─資安

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駭客入侵成企業最大隱憂，根據多家調查機構報告，資訊安全的需求和重要性持續攀升。其中IDC在調查「2024年企業最不能砍的IT預算」時，有85％的資訊長回答是「資訊安全」。資訊安全相關工具、解決方案及服務，已成為2024年企業IT採購的最大宗項目。

ICO Insight於2023年底的調查亦呼應IDC的報告，該項調查指出，企業計畫2024年的採購項目，前五項均為泛資安產品，其中有75.4％的受訪者表示，2024將採購「資安防護」相關產品，其次依序為網路安全、儲存設備、系統安全、備份系統，這些項目採購的優先順利，高於AI方案、ESG及雲端服務。

Fortinet亦於日前發布威脅情資中心FortiGuard Labs「2023下半年全球資安威脅報告」，報告中指出，2023年亞太區所有偵測到的威脅中，台灣占比超過逾四成，換句話說，台灣已成為亞太區駭客攻防的最熱門區域。

另外，Fortinet（FTNT）與研究機構Cybersecurity Insiders於5月初發布「2024年雲端資安報告」顯示，在受訪的927位專家中，有96％的比例表示「企業對雲端資安威脅感到擔憂」。預期企業將提高雲端安全預算，以部署更適合混合雲端環境的防禦策略。