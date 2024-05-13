華為利空不斷 供應鏈遭逆風

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美國商務部撤銷英特爾、高通晶片對華為的出口許可，引發後續效應，供應鏈傳出，華為於上周向筆電、平板供應鏈口頭通知，全面暫停拉貨，重啟拉貨時程將另行通知，另從4月開始，華為亦已通知供應鏈高階手機晶片產能不足，將影響5、6月鏡頭、IC設計、PA及軸承拉貨，華為供應鏈變數橫生。

美國商務部撤銷英特爾、高通晶片對華為的出口許可，至今仍餘波盪漾，針對晶片出口許可被撤銷，供應鏈判斷，華為將全面清點庫存，並釐清供應商責任，供應鏈短期營運波動難免。

據悉，華為平板年出貨量約700～800萬台，今年第一季出貨達270萬台，已位居全球第三；筆電出貨方面，根據市調機構Canalys統計，華為2023年筆電出貨達398.6萬台，以中國市場為主，於當地市場排名第三，估市占率約10％，僅次聯想、惠普。

供應鏈指出，華為雖然只是口頭通知，並未告知供應鏈暫停拉貨的理由，但是業界猜測，應是華為面對美國商務部的新一波管制，將重新盤點手中的庫存，先釐清還有多少物料？可以做哪些機種？怎麼做最有利，有過前車之鑑，華為對美國商務部的出手早有準備，策略備料一舉拉升至12～18個月，高於一般品牌廠的3個月，能換的料源全換，這一波管制雖來得突然，但衝擊已經降低。

此外，華為的物料有太多客製品，有自己的規格，與其他品牌廠不一定能共用，尤其筆電走高單價路線，還有長短料的問題，供應鏈認為，華為正好可以趁機釐清供應商責任。

美國商務部出重手，雖然大陸本土品牌爭相覬覦華為的市場份額，然因華為的筆電均為高階機種，不排除流失的市占將轉向蘋果，讓蘋果成為最大受益者。

至於華為捲土重來且銷售屢創佳績的折疊手機，因採用海思的晶片，且數量相對少，不受這一波管制的影響，然而從4月開始，華為就通知供應鏈高階手機晶片產能不足，將影響5、6月折疊軸承拉貨，7月高階晶片產能才會拉升，部分折疊軸承出貨將遞延至第三季。

儘管遭受重重打擊，華為今年第一季仍在風雨中繳出強勁財報成績單，強勢回歸的華為第一季營收達1,784.5億人民幣，年增36.66％，歸屬於母公司淨利潤196.5億人民幣，折合新台幣將近900億元，獲利年增564％，華為的首季財報是被美國管制以來，最佳單季獲利，外界臆測，華為獲利大幅彈跳與高階手機銷售爆發有關。