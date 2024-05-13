軸承廠 4月營收普遍亮眼 信錦本季成長將逾雙位數

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

軸承廠4月普遍交出亮麗營收成績單，惟本季陸資品牌廠高階手機晶片產能不足，拉貨動能淡定，兆利本季挑戰持平至小幅成長；非華為供應鏈的信錦則受惠於步入傳統旺季、產品組合轉佳，法人估本季成長將逾雙位數，有望挑戰八季新高。

軸承廠4月營收仍以陸資手機品牌供應鏈表現較佳，富世達、兆利4月營收達6.06億元、8.86億元，分別小創新高、締造單月營收第五高之營收成績單，年增率達31.8～48.6％，惟陸資品牌大廠高階晶片產能不足，待7月產能拉升，兆利表示，有部分拉貨遞延至第三季，預期第二季營收落在持平至小幅成長。

而第一季財報優於預期的信錦，毛利率表現超越折疊軸承廠，公司預期，第二季步入傳統旺季，加上產品組合轉佳，預期單季營收可望挑戰雙位數成長，毛利率方面，雖然少了第一季的一次性模具收入，但將維持過去的平均毛利率以上。

根據TrendForce研究顯示，折疊手機品牌方面，三星仍是市場龍頭，但市占率從2022年的8成，下滑至2023年低於7成，華為出貨量提升到12％，其他中系手機如小米、Oppo、Vivo等品牌均低於10％。此外，2023年全球折疊手機出貨量1,590萬支，年增25％，占整體智慧型手機市場約1.4％；預估今年出貨量約1,770萬支，年增約11％，占比微幅上升至1.5％，成長幅度低於市場預期，預期2025年占比才有機會突破2％。