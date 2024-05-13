高雄市長 陳其邁祭雙軸轉型 創綠色商機

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陳其邁面對面專訪摘要

面對2050碳中和的挑戰，高雄因為傳統重工業結構占比高，而更加迫在眉睫，高市府提出數位與淨零「雙軸轉型」的解方，除了強化國際連結，並將透過負碳技術的商轉平台，創造綠色商機。

高雄市長陳其邁接受本報專訪時強調，高雄發展智慧城市除了數位轉型，淨零轉型如果未能同步進行，是不行的，因為在歐盟的CBAM與美國的CCA等法規要求下，產業競爭成本必定大增。

為強化淨零轉型，高雄在今年3月下旬的智慧城市展，首度舉辦City COP永續城市論壇，議題與杜拜COP28的相關主題一樣，邀請很多城市，針對每個城市的不同樣態，彼此分享經驗，落實區域治理。

由於每個城市有不同的發展策略，產業結構也不同，例如高雄與台北碳排的結構就不同，高雄光是中鋼的碳排，一年大概就2,000萬噸，台北市一年才1,100萬噸，「中鋼一家公司一支煙囪，就等於台北全部的碳排。」

負碳技術商轉平台 加速減碳

「我當然要先管煙囪」，陳其邁指出，中鋼透過鋼化聯產、負碳技術、減碳技術來降低碳排，積極的話，甚至可以輔導下游企業進行減碳，進而產生碳權，「我們就是以碳的結構，碳運算的精神，來推動淨零轉型。」

更重要的是，透過南台灣傳統產業的負碳技術商轉平台，加速減碳技術落地高雄，創造綠色商機，形成不同的產業模式及綠色產業鏈，陳其邁說：「這是一個藍海市場，譬如說，有一間專業生產馬達的公司，在日月光做的不錯，高市府就介紹給中鋼，中鋼說這個很好，也會介紹給其他下游廠商。」

陳其邁表示，高雄的負碳技術商轉平台已是進行式，有一些減碳技術、減碳、碳盤查的廠商已進駐慶富大樓，例如SAP從事資訊服務，中油、李長榮等好幾家大廠都是SAP的客戶。

高雄以工業碳排為主，以螺絲成品銷到歐盟為例，碳排足跡的結構60％是中鋼的上游原料，大約40％則是來自於下游，中鋼做為龍頭老大，壓力很大，高市府一定要幫助他。

因此陳其邁經常建議金管會，應該要根據碳權多少給予企業補助或者融資，例如中鋼假如碳減很多，就應獲得比較多的錢，不能「隨便亂槍打鳥，說借錢做減碳就給」，這樣才比較公平，對中小企業或者是傳統產業，才有實質獲利。陳其邁再次強調，綠色融資必須根據碳權的多寡，決定補助的金額，這樣對傳統產業比較合理。

首創淨零學院 培育綠色人才

減碳除技術、資金，人才的培育，更是高雄淨零轉型的重要一環，他說：「其實這是中央要做的事情，但因為我們在第一線，所以先做。」結合全台各地的大學教授和專家，像率先成立淨零學院的清大范建得教授等，同步與國際接軌，且高雄自己出錢。

陳其邁指出，淨零學院針對科技、鋼鐵、石化等不同產業，設有專班，學費一場大概是2.3萬元，每一個人由高市府補助1萬元，很便宜，且都是專家上課，學員不會花冤枉錢，「在外面應該要7萬～8萬元」，高市新聞局長項賓和就已有兩張證照，且都是TUV國際認證。

碳權要進行國際交易，一定是GOLD STANDARD那種大公司認證，大家才會比較認可，碳盤查、驗證品質要很好，「我們高雄是國際標準」，但如果沒有國際沒承認就沒用；為與國際市場接軌，高雄已提前部署。

陳其邁也鼓勵中油、台電參與國際碳權合作計畫，然後應用在高雄，例如現在大家在講的氫能，如果去巴布亞紐幾內亞做水力發電，電解水產生氫，氫就運至高雄，直接輸送到中鋼或者是台電興達港，此一國際合作取得的氫，本身又有碳權，在高雄的中鋼又可以減碳，用氫取代煤，一舉數得。