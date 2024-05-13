暖男市長陳其邁給年輕人的話...「要對自己有信心，做自己」

屬於人生勝利組的陳其邁，從政一路風順，卻也曾在高雄市長首役吞敗，面對人生路上的可能挫折，他建議年輕人要勇於走出舒適圈，接受挑戰，「做自己，不要太在意別人的想法」，對於他掌舵治理的高雄，希望未來是一個「讓人自然漾起笑容的城市」，不再是過去大家認為是文化沙漠的刻板印象。

被外界稱為「暖男」的陳其邁，深知年輕人的困難與挑戰，他認為，現在的年輕人不會比他以前年輕的時候更輕鬆；因此政府更要站在他們的角度去理解這些問題，幫助他們，例如私立大學的學費減免政策、租金補貼或是育兒津貼等。

至於高市府舉辦的創意市集，就是要讓年輕人能夠發揮所長，進而自我實現自己的理想。他說，全台各地或許都有創意市集，但應該沒有像高雄規模這麼大、有系統，像今年舉辦的黃色小鴨周遭那些創意市集，每一個都非常有創意，「我們就要鼓勵這些，誰能夠保證說，他以後沒有機會？萬一失敗，就從中記取教訓，這個也是養分。」

陳其邁自我解嘲說：「我落選很多次」，他都會鼓勵年輕人「愈早跌倒愈好」，像他那樣50幾歲快60，跌倒之後爬不起來的很多，所以年輕人「要對自己有信心，做自己」，不怕失敗。

至於作為一個城市的治理者，陳其邁的願景是：「高雄，讓人自然漾起笑容的城市」。他說：「這是我希望能夠為家鄉做到的事情。」

陳其邁表示，過去的高雄被稱作文化沙漠、出門一趟回家臉都是灰的、被問到那裡好吃、好玩都還要想一下，但現在的高雄，已經不一樣了，希望無論是市民還是國內外遊客，想到高雄，都會自然地在嘴角漾起笑容。