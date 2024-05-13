不卯起來做，我們就沒機會...陳其邁:引進台積電設廠 是高雄生存之戰

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高雄市長陳其邁任內招商引資逾7,000億元，為高雄的生存做好萬全準備，並在對的時機，引進台積電在高雄設廠，並決定投資2兆元興建三座2奈米廠；為因應台積電將吸引眾多青年人口移入，高雄也規劃興建社會住宅，目標1.9萬戶，並將囤房稅所得稅款，全部用以補貼租金。

陳其邁並透露，高雄煉油廠55.49公頃無污染的原行政區空間，去年4月26日都發局公告發布實施「中油材料創新研發專區都市計畫」之後，中油預計投入近60億元，建置綠能所研發大樓、材料國際學院及材料研發中心等項目，其中綠能所研發大樓耗資29億元，由中油辦理建築規劃設計中，預計2027年底可完工。

位於高雄煉油廠區範圍內的楠梓產業園區，面積約29.83公頃，加上目前正在進行汙染整治的範圍，規劃採取「一次籌設，分期納入」方式，將楠梓產業園區納入楠梓科學園區一期，未來在高市府完成土壤及地下水污染整治，並經環保主管機關解除列管之後，完成二階環評及都市計畫變更，再將全區納入科學園區。

他說，招商引進台積電，是高雄掌握機會的生存之戰，不然就沒機會了；由於台積電在台中高爾夫球場的用地取得拖延，而高雄能夠提供台積電設廠的地點，就只剩高雄煉油廠舊址，卻面對污染整治的問題，為了配合台積積設廠需求，高煉廠原來需要耗時2、30年的污染整治，高市府三年就弄完，水、電、環評、道路等配套，全都卯起來做，否則「我們就沒機會」。

因應台積電設廠後，產業鏈相關的土地、水電、教育、人才、交通、醫療衛生等需求，各項建設也如火如荼進行中，由於台積電覺得不錯，第一座廠、第二座廠蓋完，就會繼續再蓋第三座，所以明年三座廠都會蓋好，陳其邁表示，他也沒想到，蓋的速度這麼快，其實台積電的標準是很高的，三座廠2兆元那有這麼簡單？「我就準備好，等他來。」

陳其邁說，隨著台積電建廠投產，高雄的半導體產業將大幅發揮群聚效應，目前德商默克集團、美商英特格等國外廠商，已宣布擴大投資進駐，結合國內半導體材料大廠新應材、光洋應材與鑫科材料等，共同打造高雄成為全台最大半導體製程中心，提供除台積電之外，日月光、恩智浦、華邦電、穩懋等半導體大廠充分的製程材料支援，使半導體S廊帶建構逐漸完整，概估高雄半導體產業鏈未來將至少貢獻高雄2,500億元經濟產值、新增至少1.2萬名半導體產業從業人員。