如果泰勒絲想來台，高雄是唯一選擇...陳其邁:演唱會不只拚經濟 也拚減碳力

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高雄近來走紅的演唱會經濟，除了創造產值之外，更是智慧城市AI應用減碳的展現，而且不是台北大巨蛋可比擬的，因為全球音樂產業早已簽署《音樂產業氣候公約》，未來如果流行天后泰勒絲（Taylor Swift）想來台灣，高雄應是唯一選擇。

高雄市長陳其邁透露，索尼、環球、華納等國際唱片三大巨頭，與Beggars Group、Warp records、Ninja Tune等獨立唱片公司，早在2021年12月就已聯合簽署《音樂產業氣候公約（Music Climate Pact）》，承諾演唱會也要減碳。

他說，近日才看了這個公約，知道經紀公司選擇演唱會地點之前，會事先要求了解高雄世運主場館的碳排多少，所以他就寫了一封信告知對方，世運主場館是太陽能供電，包括足球場等各式場館算進去，在綠電的部分，全球大概排名15到17名，而世運主場館旁邊的公園屬於生態公園，有多少碳匯，這個都會算給他們看，他們也會比較整個亞洲城市相對的優點、缺點，高雄也會針對演唱會減碳，自己做檢討。

高市府迎來天團之後，會透過智慧城市的AI大數據應用，解決天團粉絲的交通疏散問題：「如果你需要兩個小時才能疏散完粉絲，天團怎麼會來？塞車塞死了，誰要來？當然，我們很快，符合他們的要求。」

針對天團粉絲來高雄，高市府的大數據資料庫，能夠精準掌握性別、年齡等細部資訊，再結合高雄在地的店家，提供能夠滿足粉絲的消費需求，演唱會一年100多場，已經累積無數資料，這樣的系統「我們早就弄好，其他城市怎麼會知道這些！？」

陳其邁說，高市府打造的演唱會經濟已吸引許多國內外天團藝人接力開唱，包括新好男孩、BLACKPINK、五月天、張惠妹、COLDPLAY、紅髮艾德、滿島光、韓國天團Super Junior、GOLDEN WAVE韓國拼盤等；2023年共逾117場次，吸引超過139萬人潮，高市府結合加食延暢等措施，增加歌迷在散場後，停留在高雄消費的意願，帶來約45億元的觀光產值，今年前四月國內外巨星接連在高雄舉辦共逾54場演唱會，共吸引超過72萬次，開創超過23億元觀光產值。