捷運聯開、公辦都更引資 高雄財政進補

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捷運聯合開發，過去是台北獨享，陳其邁接任高雄市長之後，連結高雄捷運興建與開發，迄今引進捷運聯合開發案的民間資金超過700億元，公辦都更也是成果豐碩，初估投資金額逾1,300億元，合計引資超過2,000億元，大幅挹注高雄財政。陳其邁開玩笑地說，前台北市長柯文哲以前一談到地方政府負債，每次都會講高雄，現在比較少講了。

陳其邁表示，交通建設是他的四大優先政策之一，基於捷運建設的推展與財務平衡的重要性，2020年上任後，便藉由八部配套法規、設立跨域廉政平台、成立「高雄市軌道建設財務小組」與「捷運聯合開發專案辦公室」等機制，籌劃高雄市捷運聯開地圖，並且在各線捷運計畫核定後，同時設定推案目標順序，先行辦理招商作業，同步搭配各線各站啟用期程。

高雄輕軌今年元旦成圓並全線通車，加上已經動土的高雄捷運小港林園線、岡山路竹延伸線、捷運黃線等三項工程，高雄軌道建設可說是「四線齊發」。

截至今年3月，已有麗寶集團得標的橘線O4站、今年3月與高雄國城建設及高興昌鋼鐵完成簽約的O13大東站及Y10站，RK1西基地也順利脫標，R20後勁站則正在進行開標階段，接棒的Y15站基地，也正招商中，如果再加上橘線O9、O10及RK1東基地聯開案，將從今年第二季起公告招商，總計投資金額約逾700億元。

除捷運聯合開發案招商，公辦都也繳出成果，包括國揚建設得標的左營高鐵科技之心，已有至少五件成功案例。陳其邁表示，亞灣「特貿三」是目前全國最大的都更案，三案投資合計約917億元。國揚、興富發、國城建設等團隊的三大案，已陸續在2023年第三季到今年3月上旬獲高市府同意，完成都市更新報核程序後，依法進行環評、都設、交評及都更等審議程序中，預計今年底至明年第一、二季陸續完成。