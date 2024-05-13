台塑生醫生技王國 Q2成形

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台塑企業「生技醫療」布局加碼，在台塑企業管理中心常委、台塑生醫董事長王瑞瑜主導下，台塑生醫除加速產、醫、學策略結盟，更將啟動新一波大投資，預計斥資10億～15億元，建置包含高階醫材、生物晶片廠等布局之「宜蘭生技園區」，力拚第二季拍板合作夥伴架構，搭配後續產能建置，落實生技園區開展大計。

此計畫也是台塑生醫在先前斥資12億元入股聯生藥、聯亞藥後，近年最大投資案。

據悉，台塑生醫「生技園區」將透過入股、合資等策略結盟模式，推動高階醫材、次世代檢驗試劑及細胞工廠等項目布局。其中，高階醫材項目將以普瑞博生技採技術作股、台塑生醫持股過半架構，合資成立新公司，推動包括精準檢測用耗材（採血管、病毒過濾器等）、生化膜特用醫材開發，再透過委託代工模式，由台塑生醫建置產線生產。

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其次，次世代檢驗試劑項目則由台塑生醫入股生技檢測公司，展開合作交流，其後再透過委託代工模式，由台塑生醫建置產線生產，擴大策略結盟；細胞工廠則是因應投資長春藤生命科學，整合長庚醫學團隊於再生醫學領域的獨有技術，藉此支援細胞治療與基因治療等領域擴大耕耘。

瞄準台灣特管法、精準醫學活絡開展趨勢，台塑生醫透過AI應用、高階醫材、幹細胞等再生醫學應用及生物晶片廠投資布局，擴大「品牌國際化」、「生技園區」營運能量。

為此，台塑生醫投資「和康」，開發各類人工組織植入物（含人工代骨、膠原蛋白等）；入主「長春藤生命科學」對細胞療法進行研究，投資細胞治療新創公司艾沛生醫，研究基因療法，以長庚大學、長庚醫院為後盾，發展細胞治療一條龍。由於細胞治療需要醫院臨床試驗場域，掌握醫院資源者擁有優勢，因而備受矚目。且台塑生醫串聯普瑞博生技等伙伴資源，擴大高階醫材、生物晶片廠等布局，更是關鍵策略。

台塑生醫將以宜蘭廠現址近3.1公頃土地作為「生技園區」用地，規劃檢驗試劑自動化產線，評估設置次世代檢驗試劑與生化膜特用醫材產線。依據再生醫學與各類蛋白質藥物、試劑發展需要，建構大型CDMO（委託開發暨製造服務，Contract Development and Manufacturing Organization）產能。