王瑞瑜凝聚多元戰力 打造新利基

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台塑集團持續推動石化高值化及節能減碳、循環經濟、低碳製程等升級部署，惟全球地緣政治角力未歇，通膨、景氣復甦趨緩，營運收益動能遭逢嚴峻考驗。因而瞄準精準醫療、再生醫學，及電動車、綠能趨勢，台塑企業管理中心常委王瑞瑜挾集團支援火力，在集團石化、紡織、鋼鐵、電子等領域外，打造生技、新能源兩轉型新利基，凝聚多元新戰力。

王瑞瑜強調，台塑集團並非只有石化產業，在環保、健康、高科技等領域都有著墨。面對全球高齡化、碳中和趨勢，台塑集團將以台塑生醫、台塑新智能兩家公司深化生技、新能源兩大產業，邁向下一個創新轉型。

她表示，台塑生醫過往是在打基礎，除用嚴謹態度研發產品，也用科學數字佐證效果，更以自身做為「稱職的白老鼠」，每個產品試過才能上市。目前各類產品線及服務已完備，下一步將積極進行預防醫學推廣。據王瑞瑜規劃，台塑生醫將推動生技醫療升級發展，鎖定再生醫學、高端醫材、AI智慧醫療三大領域布局。另一成長力道是國際化，已進行組織改造並整合品牌，成立國外事業部，要把在台灣建立的口碑及產品複製到國外，東南亞即是首階段布局。

另，針對全球推動再生能源發展，但太陽能、風能等受環境影響有間歇性特質，須搭配儲能系統才能減緩電網衝擊、維持發電穩定，對電池需求將大幅成長。台塑新智能彰濱電芯廠下半年即將投產，不僅象徵台灣電池上、中、下游產業鏈走向垂直整合高效能經營模式，最重要的是電池產業將完整國產化及在地供應，可建構自給自足的低碳能源系統。尤其，全球邁向淨零碳排，各國規劃開徵碳稅，擁有碳權、能創生碳權成為企業發展方向，台塑新智能擬定跨入「節能」、「儲能」、「新能源」與「循環再利用」四大領域，可扮演關鍵角色。