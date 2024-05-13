全球布局 經部擬赴海外設園區

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新政府創新經濟政見藍圖

據了解，準卓內閣已積極擘劃新政，由準副閣揆鄭麗君操刀，在520上任後，對外揭示行動AI內閣的新政主軸方向，這將是賴政府「百日新政」重要觀察指標。另據悉，準經長郭智輝擬將赴海外設立科學園區作為施政重點，並率領中小企業到海外布局，而推動「印太產業園區」也是準總統賴清德的重要政見之一。

520雖然還沒到，但內閣各部會首長已動起來，展現AI行動內閣的「行動力」。其中，從民間企業出身的郭智輝，更是行動力超強，不僅拜會歷任經長，工商界大老，前往竹科與科技廠商交流，10日拜會中小企業總會，上周還接見風電產業協會，了解台灣缺水、缺電，及風電開發等各項問題，一上任就要提出解決方案。

據悉，準閣揆卓榮泰最近密集召見新內閣成員，包括政務副首長等，提示交付重點工作。520新舊內閣一交接，新閣將對外揭示幾項新政主軸，主要由鄭麗君率領相關人士操刀，外界也會將這些施政重點視為賴政府「百日新政」觀察指標。

據悉，郭智輝近來在拜會企業或業務交接時，都提及將落實賴總統政見，有意在海外設置科學園區，推類似境內關外的概念，把中小企業帶到海外布局。知情人士說，例如台積電要到德國德勒斯登設廠，其距離捷克布拉格很近，台灣可在中東歐的友好國家捷克設立科學園區，就可把台積電的中小企業供應鏈都帶過去，也可就近成為德商英飛凌的供應鏈。外界臆測這是郭智輝相中中小企業署署長何晉滄升任政次主因。

其中，受矚目的是，郭智輝與半導體產業界關係緊密，且曾擔任台灣新東向聯盟第一屆理事長，該聯盟宗旨是希望各產業建立台灣供應鏈，並前進海外布局；外界看好郭在供應鏈數十年經驗，希望將台灣科技園區概念推動國土延伸，在海外建立產業聚落，強化競爭力。

知情人士表示，在海外新設科學園區形式設立海外園區並不易，但若是台商或華商已在當地國爭取開發園區的資格，政府可以「園中園、區中區」概念，和台商合作開發。更值得一提的是，台灣近幾年已和全球民主國家的信賴夥伴緊密連結在一起，或許以半導體產業合作為開發園區籌碼，可以水到渠成。

賴清德曾在國政願景發表會，曾拋出將透過國際合作，在印太地區推動設置「產業園區」，鎖定在日本、美國、歐洲及東南亞設立海外創業中心分據點，提供海外市場落地服務。