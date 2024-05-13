六大戰略產業 放款衝破7.4兆

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國銀六大核心戰略產業今年首季放款

國銀對六大核心戰略產業放款增溫，根據金管會公布國銀至3月底放款破7.41兆元，比去年底增加1,836億元，也比去年同期的1,713億元年增約7％，已連續九個月站穩7兆元之上，其中首季放款成長較多三大核心戰略產業為民生及戰備、綠電及再生能源、資訊及數位產業，至於今年放款增額目標仍在研議中。

金管會指出，截至今年3月底國銀對六大核心戰略產業放款餘額達7兆4,185億元，較去年底7兆2,348億元增加1,836億元，其中以民生及戰備產業增加1,166億元最多，其次綠電及再生能源產業增加922億元，第三是資訊及數位產業增加575億元。

金管會分析，放款餘額變動主要因素是多數廠商因產業特性、生產週期或資金成本，經考量調整短期借款，且資金用途為一般周轉金所致。若與去年首季比較，綠電及再生能源產業增加2,714億元最多、其次民生及戰備產業增2,112億元、資訊及數位產業增2,059億元排名第三。

截至今年3月底仍是八大公股銀行承做量最高，前五大放款餘額清一色都是公股銀，以台銀7,521億元最大，其次合庫6,914億元，華南銀5,899億元居第三，一銀5,566億元及兆豐銀5,533億元各列第四和第五大。

華銀表示，今年以來對民生及戰備產業類別放款總餘額較去年底增加約95億元或成長3％，主要是對石油及煤製品製造業，還有電力供應業的放款增加。

一銀說明，今年以資訊及數位、綠電及再生能源產業成長最為顯著，因資訊電子業受惠雲端資料服務和人工智慧等需求升溫，整體出口表現較去年為佳，帶動營運資金需求。

中信銀指出，3月動撥金額最多的三個產業是其他電子零組件製造業、金屬模具製造業、西藥製造業。主要受惠國內工程顧問產業需求，新藥產業發展及響應ESG議題所衍生的融資需求。