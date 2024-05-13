桃竹飯店換手潮 四年逾12棟 規模超過210億

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疫情改變觀光生態，加上近年房市大好，老牌飯店座落精華土地更成優質推案原枓，近國門、高所得的桃竹地區近年飯店不動產掀一波換手潮。據台灣房屋集團統計，近四年來超過12家飯店旅館不動產產權易手，總交易規模超過210億元。

這波桃竹飯店不動產的換手潮中，以建商取得飯店不動產為推案原料為最大宗，最新一筆為今年3月，桃園晶悅國際飯店以34.79億元，賣給新苑興業、易德建設、晟宏投資、百鋐建設等四家公司，未來推案規模不僅上看百億元，亦為當地指標建案。

除此之外，位於新竹市府旁的福泰飯店去年底也以22.8億元出售給亞昕建設，未來亦規劃住宅推案。

除精華商圈的知名飯店，另一類建商獵尋的標的為汽車旅館，近年來包括桃園「潮摩鐵」被大鴻建設以9.4億元買下、「168motel中壢館」被大華建設以3.8億元買下、南崁「麗晶汽車旅館」被寶佳以8.8億元取得等，建商多著眼於其較具完整開發規模的土地價值。

另外，新竹地區因產業聚落完整，商務客住宿需求仍高，加上相對較低的取得成本及高於雙北市的租金收益率，過去也成為壽險業資產布局的重點。例如全球人壽以51億元取得新竹國賓飯店，新光人壽也以56.4億元取得包括新竹英迪格酒店、萊恩廣場、晶宴會館等三棟大樓在內的「萊恩廣場」，目前飯店已在2022年底改名為「新竹伊普索酒店」重新開幕。

這波飯店不動產換手潮中，較為特別的交易案，是敏盛集團旗下盛弘醫藥收購桃園翰品酒店，將其轉型為「智醫康寓」公寓式酒店，9至15樓維持飯店營運模式，採日租、月租並進方式經營；至於9樓以下則提供診所、健診、醫美等醫療服務，此新型態經營模式，成為桃園市首座醫療概念商城。