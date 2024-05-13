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桃竹飯店換手潮！建商、壽險大手筆 為3目的

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相對各大都會區，桃園新竹土地資源相對充沛，不過一些老牌飯店原本即坐落多處商業氣息濃厚、客源充足的精華地段，新買主取得，多著眼重新開發為指標住宅建案，或相對雙北市都會區更佳的租金收益率，也有部分作為企業自用。

台灣房屋工業地產中心執行長陳璟葵指出，2021、2022年疫情期間，台灣旅宿業者面臨極大營運挑戰，再變現需求下，轉售求生。但在2022年10月解封後，建商、壽險業者提前嗅到疫後光觀復甦潮，紛紛逢低接手旅宿業者經營權。而根據桃園機場旅運量統計，2023年旅運人次較2022年成長7倍，出入境人數皆大幅成長，帶動台灣旅宿產業復甦，而疫情期間逢低入主旅宿業者的投資人成為最大贏家。

陳璟葵觀察，這批建商和壽險業者大手筆購入飯店和旅宿，及企業整棟購入，有三大投資目的，包括選擇精華地段飯店並採「售後回租」方式，以提高固定收益率。另還有「土地開發價值」，在建地稀缺下，建商轉為收購成熟區域的中小型汽車旅館、飯店，未來可進行危老都更改建。最後為「企業自用」型買方，購入整棟已有隔間的飯店，可做為員工宿舍或繼續經營旅館之用。

第一建經研究中心副理張菱育指出，央行自2020年底重啟打炒房的信用管制，要求建商購地貸款限18個月內動工，否則將逐步收回貸款，並採階梯式加碼計息，因此有的業者索性從「購地」改為「獵屋」，雖然法人購屋的貸款成數也不高，但至少沒有18個月內開工的束縛，且危老、都更免受信用管制，融資比素地開發友善，對建商來說更具備布局彈性。

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