護國不只半導體 下個關鍵籌碼 在金融穩定

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半導體為台灣鞏固第一席國際地位，下一個關鍵籌碼將進入金融領域，根據政策智庫研究，其涉及問題已非金融兵推、對現有金融系統管制等範圍，而是更為積極地展現台灣在經濟安全與全球供應鏈重組的整備，為台灣鋪陳未來在國際上「進可攻、退可守」穩固條件。

學研界參與台灣前途與國際政經關係議題，台灣大學新設國際政經學院，台灣金融研訓院今年加設「金融穩定研究中心」，均鏈結上國際、特別是美國重要網絡，從過往台大國家發展研究所、中華經濟研究院一所、台灣綜合研究院、台灣經濟研究院國際事務處的研究基礎，以新議題開啟新的領域。

台灣金融研訓院院長黃崇哲指出，成立金融穩定研究中心是期望藉由專責人員，就地緣政治各項風險，匯集各方專業思索草擬應變計畫，更期望做為產官學討論平台，略盡智庫綿薄。地緣政治情勢隨著時代變遷，今年美國大選的撲朔選情，大陸經濟下行的政治決策，烏克蘭護國戰爭的終局結果，「看似都是政治問題，實際上攸關台灣金融穩定」。

金融穩定的「另一面」說法是金融危機。台灣擁有全球排名第六的外匯存底，銀行業有新台幣66.2兆元，保險業有35.7兆元，證券市場資產51.1兆元，不僅嘉惠金融機構及金融股投資人，對外資極具吸引力，金研院認為，這些龐大資產更具有推動台灣產業進步的使命，應為台灣及外資同步考量任何可能風險的對策。

台大校長陳文章對國際政經學院的發嚮，源自因應近年來新科技及地緣政治的重要性。他表示，我國需要培育新一代的政經和國際金融領導人才！除在原有政經專業之外，亦必須融入新科技、環境永續、區域歷史文化及國際視野等素養。未來該院在教育目標上，以成為「亞洲跨領域政經頂尖人才的培育基地」作為自我期許，並在逐步累積教研能量後，與國內外智庫積極合作，期能成為「政經智庫合作交流的樞紐」。該院培養及研究的重點，不是只限於在台灣、台灣人才，而是從台灣面向國際，讓國際上的政經議題都有台灣要素。