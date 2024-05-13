不歧視台灣法案 我加入IMF 獲美強力支持

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國際貨幣基金IMF重要資料

就經濟安全與全球供應鏈等多重考量，台灣實質參與國際金融組織將是520新政府的對外任務之一，美國支持台灣加入國際貨幣基金IMF的《不歧視台灣法案》（Taiwan Non-Discrimination Act）已在參議院審理，國務卿布林肯數次公開支持台灣有活力、有意義的參與聯合國周邊組織，包括IMF、世界銀行（WB）等，美方極度支持台灣加入國際社會的氛圍下，此項法案也將會是台美事務委員會接手的重大議題。

《不歧視台灣法案》1月在美法案審查過了眾議院第一關，經參議院審議、總統簽署，將正式成為法律。美方強力支持台灣加入國際網絡的態度十分明確。惟我國內部對此議題仍有保留，中央銀行對立法院的報告指陳，「我國加入IMF之意向未明，且目前國際社會未有其他國家呼應該法案」，會面臨來自中國大陸及等提出申請資格不符的杯葛及抵制，我國加入IMF的難度不低。

IMF成立於1945年，任務為提供190個會員國資金，以調節國際收支之短期失衡，台灣在1980年退出聯合國後九年，才退出IMF，目前仍有台籍員工留在其中，中研院經濟所研究員楊淑珺就曾長期任職於IMF。

我國在討論台灣加入IMF等國際組織時，多以最難關卡在於「台灣不是聯合國成員」，據台、美智庫聯手研究發現，不被俄羅斯、中國等承認的科索沃，2009年正式加入IMF，隨後再加入世界銀行，彰顯這些組織的章程從未要求必須是聯合國的會員國才能參加。

基於美國是IMF最大出資國，對IMF重大議案擁有最終的一票否決權，今年來美方多管道支持台灣加入國際政經穩定體系，台灣在半導體供應鏈的受信賴表現，讓美國更進一步看到台灣金融資源的豐沛及高品資。

準總統賴清德的外交策略核心「價值外交」，將涵蓋貿易、科技、農業、氣候變遷甚至文化教育等，以共同認可的價值、共同關注的議題，作為台灣未來與各國進行交流、深化合作的契機，加入IMF、WHO等國際專業組織，將能讓國際看到台灣的價值。