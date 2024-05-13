OpenAI魔法級新品 劍指谷歌

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OpenAI發表大會重點

外媒引述消息報導，OpenAI將於13日發表大會推出具備視覺與聽覺功能的人工智慧（AI）語音助理。該AI助理擁有更強的邏輯推論能力，且能夠協助自動化客服判別諷刺語言，恐成為Google助理與其聊天機器人Gemini的最大威脅。

市場稍早盛傳，OpenAI將搶在谷歌年度I/O開發者大會14日登場前推出AI搜尋引擎，而這將對於谷歌核心業務帶來直接威脅。鑒於OpenAI聊天機器人爆紅速度極快，外界認為這恐怕是谷歌搜尋數十年來面臨的首次重大威脅。

但OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）打臉媒體說法。他在社群平台X發文表示，OpenAI在13日發表產品並不是GPT-5，也不是搜尋引擎，而是「宛如魔法」的新作。OpenAI官方亦證實，當日將更新ChatGPT與其最新版模型GPT-4。

外媒引述消息報導，OpenAI在13日活動可能宣布推出「多模態」（Multimodal）數位助理。這意味著：AI可以處理多種輸入形式，不僅僅是文字而已。這個AI助理據傳能夠連結相機，處理現實世界的資訊，然後以語音方式向你回報它看到的訊息。

舉例來說，你可以將相機對準不同語言的標誌，並要求ChatGPT為你辨識與翻譯，然後AI會透過對話回覆給你。

事實上，Google助理與Google Gemini早已具備類似功能；而ChatGPT也可以做到這一點，但目前無法透過單一介面達成。

OpenAI在13日可能宣布升級GPT模型並納入最新功能，透過影像輸入與聲音輸出提供更快、更準確的回應。奧特曼最終目標是打造出類似電影《雲端情人》（Her）裡面的實用AI助理。

消息人士表示，這款AI助理不僅能與使用者對話、辨識物體與圖像，還具備「更好的圖像與聲音理解能力」。它可以做到AI助理目前還無法做到的事，包括指導論文寫作、解決數學問題與偵測諷刺語言等。