星鏈成長爆發 SpaceX上市近了

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研調公司Quilty Space在最新報告預估，美國太空探索公司SpaceX旗下衛星網路部門星鏈（Starlink）過去三年來業務成長驚人，2024年營收可望超過66億美元，超乎業界預期。這也使得SpaceX甚至是星鏈IPO（股票首度公開發行）的傳言甚囂塵上。

Quilty Space分析師在5月9日網路研討會上討論這份報告，裡頭指出：「星鏈營收估從2022年的14億美元暴增至2024年的66億美元。」相較之下，近日宣布合併的兩大同步軌道衛星營運商SES與Intelsat，二者年營收相加僅有41億美元。

Quilty Space預測，Starlink2024年稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）估達到38億美元，遠優於2022年的虧損1.28億美元。

星鏈表現超越業界預期並改寫衛星網路未來。星鏈網路目前擁有近6,000顆衛星，為75個國家270萬用戶提供衛星網路服務。此用戶數量超越稱霸該市場20年多的兩大巨頭Viasat與Hughes，兩家公司2020年訂戶總數達220萬。

Quilty Space表示，SpaceX靠著積極垂直整合與大量生產策略取得成本優勢，加上該公司專注經營富裕國家市場，使得這些國家客戶願意溢價支付以享用高速衛星網路。

SpaceX也積極擴張至企業、行動與政府市場，這些領域用戶估達5萬名。據外媒報導，美國國防部積極阻止俄羅斯軍隊使用星鏈服務，以防止後者在俄烏戰事取得優勢。

SpaceX是私人公司，財務資料不對外公布。今年3月有份報告推估，SpaceX估值約1,750億美元，這意味該公司上市可能吸引許多機構與私人投資人青睞。SpaceX尚未設定IPO時間表，但市場謠言早已傳得滿天飛，甚至有人推估Starlink也可能分拆上市。

另一方面，SpaceX執行長馬斯克11日在社群媒體平台X貼文表示，SpaceX的「星艦」火箭未來三～五周內可能進行第四次試飛。星艦火箭先前第三次試飛幾乎完成全部太空航程，但返回地球時解體。