涉專利侵權 聯想在德踢鐵板

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全球PC龍頭聯想的歐洲布局踢到鐵板。綜合外媒報導，德國慕尼黑地方法院最新公布，由於聯想侵犯美國AI科技公司InterDigital的4G和5G設備專利技術，判定聯想（包含摩托羅拉）旗下支援4G、5G網路的手機、平板電腦等產品將禁止在德國銷售。

報導指出，InterDigital和聯想在專利授權問題上纏訟已久。慕尼黑地方法院本月稍早判定聯想與InterDigital在4G、5G專利訴訟中敗訴，儘管該禁令尚未具有完全法律效力，但InterDigital選擇支付400萬歐元的保證金，以換取臨時強制執行。不過聯想仍可通過上訴程序撤銷禁令。

據悉，InterDigital擁有多項無線通訊標準必要專利（SEP），並已被認定為歐洲電信標準協會（ETSI）的3G、4G和5G蜂巢式技術標準專利。InterDigital試圖將必要標準專利授權給聯想，聯想在其手機、平板電腦和個人電腦中採用了這些蜂巢式技術標準。

雙方的訴訟焦點，在於InterDigital希望透過專利許可中的FRAND（公平合理且不帶歧視性的條款）原則提供授權，但聯想則抱持不同觀點，雙方對簿公堂。

早在2019年，InterDigital就以侵犯專利為由，在美國、英國、德國等多個國家向聯想提起專利訴訟。

2023年3月，英國倫敦高等法院法官James Mellor在一份書面裁決中表示，IterDigital提出以3.37億美元向聯想提供六年專利授權，而聯想則提出每台設備的FRAND授權費為0.16美元，認定兩者提出的報價均不符合FRAND條款。

最後英國高等法院的結論是，聯想應向InterDigital支付的FRAND授權費為每台設備0.175美元，以獲得InterDigital產品組合的全球許可，此一報價遠低於InterDigital提出的每台設備0.498美元的要求。據此費率計算，到2023年12月31日為止，聯想應向InterDigital的專利授權金為1.387億美元。