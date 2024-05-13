陸推新政 加速製造業數位轉型

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大陸國務院總理李強11日主持召開國務院常務會議，審議通過「製造業數位化轉型行動方案」，要求加快核心技術攻關和成果推廣應用、加大對中小企業數位化轉型的支持等，藉此加速製造業的轉型升級。

今年3月政府工作報告中提出，要深化大數據、人工智慧等研發應用，開展「人工智慧＋」行動，其中一個重要內容是「人工智慧＋製造業」，也就是推進製造業的數位化轉型升級。

中國政府網報導，李強11日在國常會上表示，製造業數位化轉型是推進新型工業化、建設現代化產業體系的重要舉措。要根據製造業多樣化個性化需求，分行業分領域挖掘典型場景。

李強指出，要加快核心技術攻關和成果推廣應用，做好設備聯網、協定互認、標準制定、平台建設等工作。要加大對中小企業數位化轉型的支援，與開展大規模設備更新行動、實施技術改造升級工程等有機結合，完善公共服務平台，探索形成促進中小企業數位化轉型長效機制。

國常會並提出要有效降低全社會物流成本。會議認為，此舉有利於提高經濟運行效率，要進一步優化貨物運輸結構，大力發展多式聯運，深化綜合交通運輸體系、鐵路貨運、商貿流通等改革，推進物流數智化發展、綠色化轉型，彌補大宗商品物流、冷鏈物流、農村物流等不足。

近年各地大力推動製造業數位化轉型，漸有成效。工信部資料顯示，截至2023年底，大陸已培育421家國家級示範工廠以及1萬多家省級數位化車間和智慧工廠，有助大幅提升生產率。