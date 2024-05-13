大陸品牌價值榜 字節跳動稱冠

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2024中國品牌價值榜前五名

上海企業文化與品牌研究所近日發表2024中國品牌價值榜，抖音母公司字節跳動以人民幣（下同）9,324.12億元的品牌價值，遠超其他品牌，首次進榜就登上榜首。騰訊、工商銀行分居第二、第三名，品牌價值分別為8,012.51億元、6,136.59億元。

2024中國品牌價值榜上，阿里巴巴、建設銀行、華為、中國移動等知名企業進入前十名。

電商報報導，字節跳動的主要營收來自境內廣告與電商，2023年抖音電商取得不錯的增長。抖音電商1月公布2023年度數據，近一年平台GMV（商品銷售額）增幅超過80％。

抖音近年深耕全域興趣電商，貨架情境與內容情境的布局不斷趨於完善。

海外市場方面，TikTok Shop（抖音海外版TikTok建立的電商平台）也取得佳績。市場傳聞，TikTok Shop的2024年目標是完成500億美元的GMV，年增高達150％，其中美國市場設定至少175億美元的高標準。

報導指出，TikTok的發展也面臨挑戰，除了TikTok Shop以外，SHEIN、拼多多旗下Temu、阿里巴巴旗下速賣通都在加緊布局，沒有絲毫鬆懈。可以預見，2024年跨境電商平台的競爭將變得更激烈。

另一方面，國際品牌價值評估諮詢機構Brand Finance稍早公布，「2024年中國品牌價值500強」（涵蓋大中華地區）報告顯示，儘管抖音與美國監管機構發生衝突，抖音的品牌價值仍增長28％至842億美元，超越工商銀行（品牌價值增長3％至718億美元），成為中國品牌價值500強第一名，展現出新媒體文化品牌在傳媒業巨大的影響力。同時，抖音也躋身全球第七大最有價值品牌。

Brand Finance指出，騰訊旗下微信則成為中國最具強度的品牌，微信在熟悉度、信任度、推薦度等關鍵品牌強度指標都獲得滿分，品牌強度指數（BSI）得分高達94.3分（滿分100分）。