楊霞靠賣膠原蛋白 躍山西首富

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稍早公布的「2024胡潤全球富豪榜」中，北交所上市的生物醫藥商錦波生物董事長楊霞，以人民幣（下同）85億元身家首次入榜，並一舉登上居住地山西富豪榜首，成為近年來首位「山西女首富」。而錦波生物的重組膠原蛋白業務，引發市場關注。

野馬財經報導，錦波生物的主營業務為重組膠原蛋白，主要產品多為用於皮膚護理的膠原蛋白注射劑、膠原蛋白原液、膠原蛋白面膜等，逐漸成為醫美業新寵。錦波生物2024年第一季營收年增76.09％至2.26億元，淨利年增135.72％至1.01億元。

1974年出生於山西晉城沁水縣的楊霞，曾任教於山西醫科大學，於2008年創辦錦波生物，致力於功能蛋白的基礎研究與產業化。並在2009年起先後聯合復旦大學、中國科學院生物物理研究所、四川大學等大陸頂級科研院所，成立研究團隊。

在醉心研究的同時，楊霞也展開一系列資本運作。2015年錦波生物先是在新三板掛牌，2020年6月又向上交所科創板遞交「招股書」，但是半年後就主動撤回上市申請。2022年，錦波生物又遞表北交所，最終在2023年7月20日成為北交所「重組膠原蛋白第一股」。

截至5月10日收盤，錦波生物股價報174元，總市值154.01億元。楊霞直接持有錦波生物58.89％的股份，為該公司實際控制人，而楊霞的身價也隨著公司上市水漲船高。

Frost & Sullivan數據顯示，2017年至2022年，大陸膠原蛋白整體市場規模從97億元增至397億元，年複合成長率高達33％。預計到2027年，大陸膠原蛋白市場規模將達到1,738億元。