金融三業對陸曝險 年減逾千億

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金融三業大陸曝險

金融三業打安全牌，根據金管會最新統計，金融三業對大陸曝險，至3月底曝險共1兆371億元，年減1,460億元或12.3％，其中，銀行業對大陸曝險自去年第四季跌破兆元大關，今年首季再創新低，且已連續12季下降，金融三業同步對陸縮手。

國銀對陸曝險在去年底跌到9,610億元，至今年3月底曝險進一步下降只剩9,529億元，相較去年3月底曝險金額為1兆634億元，年減1,105億元或10％。國銀對陸曝險金額中，包括授信、投資及資金拆存三大項，至今年3月底授信與投資都呈現衰退，其中以授信金額掉最多，年減990億元或14％，至3月底只剩6,293億元；投資則年減279億元或11％，只剩下2,355億元，資金拆存則呈現小幅成長，年增163億元，3月底來到881億元。

銀行局分析，國銀對陸曝險逐季下降，主要與中國大陸經濟成長下行、地緣風險升高有關，近年大陸經濟成長率放緩、中美貿易衝突、大陸地區債務及房地產風險增加，讓國銀對大陸授信及投資案件態度更為審慎保守。

保險業對陸曝險也持續降到724億元、年減344億元或32％，占保險業可運用資金的比率，從去年第一季的0.34％，今年第一季僅剩0.22％。其中產險業從去年1月底對大陸就已零曝險，還一路掛蛋至今年3月底，已累計長達15個月，即保險業曝險主要都在壽險，且曝險也逐季下降。

對陸曝險變動最少是證券期貨投信業，截至3月底曝險118.26億元、年減10.7億元。證期局表示，主要曝險大多在證券商，從去年底近百億元，到3月底僅剩90億元，原因是證券商財務性投資調整。

期貨業從去年底的2.51億元，今年3月底下滑到0.95億元，主要是元大期貨在大陸的子公司勝元期信息科技公司解散清算所致。截至3月底，證券期貨業曝險占淨值比僅1.55％，比去年3月的1.87％、去年底的1.76％，都呈現持續下降。