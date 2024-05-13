國銀對陸曝險占比22.1％ 創新低

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隨著國銀對大陸曝險金額持續下探兆元大關之下，國銀對陸曝險占淨值比率，至3月底進一步下探到22.1％，不管是曝險金額與占結算淨值比率，皆雙雙創下史上新低，若國銀持續降低對陸曝險，今年曝險佔淨值比率恐會降到20％之下。

國銀淨值持續上升，但對陸曝險金額逐季在減少，國銀大陸曝險占淨值比率在去年第一季還有25.6％，到去年底下降到22.7％，今年第一季持續下降到22.1％，創下金管會從2013年有統計以來的新低紀錄，占比近一年下降3.5個百點，顯示銀行業已陸續抽銀根，降低授信、投資的部位。

依照金管會規定，國銀對大陸曝險金額以淨值的1倍為限，過去國銀西進的極盛巔峰時期，就有國銀超過淨值80％而被金管會盯上，但至今年3月底，占比超過5成以上的銀行僅剩一家。據銀行局統計，至3月底大陸曝險金額在淨值5成以上的是中信銀行，對大陸曝險金額占淨值比66％，曝險金額2,080億元，較去年第一季的占比59％、曝險金額1,788億元，雙雙呈現上揚。

統計至3月底，排名第二至第五是凱基銀行的45％、國泰世華銀行41％，永豐銀行的40％、台新銀行為38％。

中信銀行日前在法說會上說明，中信銀在大陸沒有子行，因國銀對陸曝險的計算，子行只算入投資金額，但不計入放款金額，因此相對於在大陸以子行為主要營運策略的其他銀行來說，在這樣的計算方式下，中信銀才會相對曝險比率高。

金管會今年也將啟動國銀大陸分行海外金檢，主要鎖定二種銀行，一是營運風險較高的、二是對高風險產業放款較集中的銀行，包括不動產業及受到當地政府或政策上影響的產業，也會被歸類為高風險的產業。