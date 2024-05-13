新版日圓、英鎊將上市 公股銀備戰

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

公股銀備戰新版日圓上市

新版日圓、英鎊將分別在7月3日、6月5日上市，公股銀積極備戰，除準備迎接新版鈔票外，外幣驗鈔機、外幣ATM更要汰換或軟體升級，避免無法辨識新鈔，同時提醒國人赴英國、日本旅遊，仍可攜帶部分現行流通版本的舊鈔，避免因新版本鈔券無法被自動販賣機等自動化收付設備接受而影響交易。

英國英格蘭銀行公開新版英鎊鈔票樣式，包含5元、10元、20元和50元，預計自6月5日改版發行，現有的女王頭像鈔票屆時雖不再發行，但民眾仍可正常使用，現有女王版本的英鎊，和未來新國王查爾斯三世版本將共存使用；日本央行將於7月3日發行新版1,000日圓、5,000日圓、10,000日圓紙鈔，舊鈔還是可使用，且會逐步回收舊鈔，日本目前評估，街頭常看到的自動販賣機若來不及更新，可能無法吞吐新鈔。台灣各銀行也要更新軟體及硬體，並強化行員辨識新鈔能力，各銀行均積極備戰。

第一銀行與外幣現鈔供應商保持聯繫，待新版本鈔券可進口至台灣市場後，即可銷售予客戶，現在已著手驗鈔機汰換、軟體更新等作業，預計新版鈔券上市前可完成。

華南銀行表示，將視中盤商進貨情形啟用新版英鎊及日圓，外幣驗鈔機軟體升級將於5月中旬起陸續啟動升級作業，以利各營業分行可順利收受新版現鈔。外幣ATM目前可提領的外幣鈔券有美元、日圓、港幣及人民幣，後續將啟動鈔券辨識升級作業。

彰化銀行指出，日圓新鈔在偽造防範做出變革，目前已積極規劃行內的教育訓練，新版鈔券將待日本央行釋出海外後，向中盤商訂購。

公股銀積極因應，主要是日圓的需求相當龐大。一銀今年前四月日圓現鈔銷售量將近80億日圓，較去年同期成長近6成，因為日圓持續走貶，1月至4月的每月銷售量均維持近20億日圓左右水準，較去年同期每月平均12億日圓顯著增加。

華銀前四月共銷售日圓約58億日圓，年成長約51％。華銀主管說，近期日圓匯率波動，4月29日兌美元一度貶破160日圓，創34年來新低，連帶影響4月底以來，民眾買日圓現鈔數量增加近一倍。彰銀前四月日圓現鈔銷售量約54億日圓，年成長約43％，銷售量自4月26日開始大幅增加，每日增加約1億日圓。