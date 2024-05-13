公股銀：日圓匯率偏低 可分批買

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日圓匯率持續偏低，許多民眾急著囤低價日圓以供日後赴日旅遊使用，公股銀主管指出，短期日圓匯率仍將偏低，可採取分批買進策略，不用急著一次大買日圓，且除日圓現鈔夯，今年以來日本旅遊仍火熱，也讓國外消費高回饋相關信用卡申辦更踴躍。

第一銀行主管分析，日本央行未來貨幣政策不致急速轉向緊縮，利差劣勢使日圓仍有貶值壓力，不過新台幣面臨相同問題，日圓兌新台幣匯率預估變動不大。

華南銀行指出，日圓近期非基於基本面因素的過度疲軟，引發日本央行進場干預匯市，導致日圓近日波動幅度相當大。但整體而言，日圓走勢仍將取決於與美國間的美日利差，日圓在美國聯準會降息前仍將持續承壓，因此現階段日圓匯價仍是相對低點，有旅日或投資日本需求的民眾，在聯準會降息前，或可擇時購入日圓。

彰化銀行建議，有換匯需求的民眾，建議在日圓兌新台幣0.2元～0.21元之間，均是不錯換匯點，新台幣目前並無太大的升值空間，要一舉突破0.2元機率較低，建議趁6月底前分批換匯。

另方面，公股銀今年來國外消費高回饋相關信用卡的申辦也相當踴躍，第一銀行鈦金商旅卡及雙幣卡申辦明顯增加，至4月流通卡數年成長近2.5倍；華南銀行超鑽現金回饋卡海外消費最高4％現金回饋，受惠海外旅遊熱潮，前四月新辦卡數年成長近5成。

彰銀日本旅遊高優惠的My樂現金回饋卡，國外消費最高3.5％現金回饋無上限，截至4月My樂現金回饋卡發卡數較去年同期成長約1成。

彰銀強調，今年規劃深度經營頂級卡」群，包含Visa 無限卡、MasterCard世界卡，其中，國外消費最高3％現金回饋，從年初策略性邀請銀行重要客戶申請。至於3月下旬發行馬偕認同卡（世界商務卡），在這兩方案加持下，頂級卡發卡量較去年同期大幅成長約18倍。