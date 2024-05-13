外銀：美經濟強勁有利亞洲出口

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國聯準會（Fed）降息時間延後，使非美貨幣持續貶值，外銀指出，各國央行都在等待聯準會進一步的降息訊號，同時因美國經濟及內需強勁，對亞洲出口型國家不見得是壞事，如美國需要台灣的資訊、通訊業零組件，因此雖然亞幣貶值，仍取決於終端市場經濟的強勁與否，不會發生像1997年亞洲金融風暴那樣的危機。

渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪表示，聯準會的貨幣政策牽動今年全球外匯市場，原本市場預期美國6月降息，通膨降溫就有空間轉向刺激經濟，但現在已確定推遲降息時間，美國除外的各國央行也必須配合，否則如果亞洲貨幣在貶值，為刺激經濟而比聯準會早一步降息的話，當地貨幣反而會進一步走貶，因此各國央行都按兵不動。

目前預估亞洲主要國家包括台灣、韓國、日本，以及東協國家，今年的GDP都比去年高，顯示經濟有成長，1997年當時亞洲主要國家的經濟是明顯萎縮，情境不完全相同。

雖然現階段亞洲國家的確面臨貨幣保衛戰，但美國進口需求強勁，對亞洲出口型國家來說不見得是壞事，重點是終端市場經濟是否足夠強勁以支撐消費需求，否則就可能要以貨幣競貶來爭取需求，現在美國需求可拉動亞洲出口動能，支撐出口國經濟壓力會減緩，評估應不足以引發新一輪亞洲金融風暴。

滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華分析，現在亞洲貨幣貶值反映的是美國的經濟基本要素，但第一季美股已經上漲許多，也消化市場大部份對AI發展的期待，接下來美國經濟增長應該會進一步放緩、通膨趨於穩定，也就是強勢美元會逐漸完結，對亞幣壓力就不那麼大。根據滙豐內部的分析報告顯示，亞幣貶值已反映經濟狀況，研判即使有進一步貶值，幅度也不會再擴大。