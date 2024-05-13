華銀財管2.0傳承規劃 呵護客戶資產

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觀察現代社會家族世代間的想法差異，讓創業家第一代體認到守業難、傳業更難，在第一代做好資產傳承規劃，移轉第二代即可創造更多「開源」，才不會讓資產傳承後因稅負而縮水，所以協助高資產客戶「家族傳承」及「資產延續」給二代、三代，便是現在重要課題。

為協助高資產客戶做好傳承規劃，華南銀行建置專屬高資產顧問團隊，提供資產規模達億元以上的高資產客戶全方位理財規劃，近期理財顧問團隊協助一位70多歲的周奶奶作資產傳承規劃，小蕙是周奶奶的第一個孫女，但在大兒子與媳婦離婚且雙方都另組家庭後，小蕙的成長過程便受到父母親的嚴重忽視，而是由周奶奶獨自陪伴小蕙長大，由於怕照顧孫女的日子不多，周奶奶也了解小蕙並非其資產的繼承人，知道可運用遺囑將部分資產在身後留給孫女外，也希望再留一筆資金做為未來孫女出國念書及購屋基金，便詢問如何將資產依照自己的意思管理及傳承予孫女。

華銀高資產顧問運用保險商品可指定受益人的特性，建議可指定保險受益人為孫女，並且為孫女規劃保險金信託，指定信託監察人，避免動用資金時違背周奶奶意旨，藉此協助客戶將資產傳承給第三代，並降低第三代的資產管理風險。

華銀從「呵護客戶資產」出發，並以「客戶需求」為中心，協助高資產客戶更有效率整合「資產傳承計畫」，運用信託、債券、結構型商品、保險等跨部門產品及服務，且與律師、會計師等機構合作，為高資產客戶提供一站式購足、客製化的金融商品及服務，涵蓋投資規劃、稅務諮詢、資產傳承、企業融資等各層面的完整服務內容；除具整合性財富規劃外，對風險與收益平衡更為重視，協助客戶定期理財健診及檢視資產配置變化，並提供專業的解決方案。

「提升專業度，並獲得客戶的信任跟認可」是華銀認為要成為一個值得信賴財務管家最大的挑戰，如果做到這一點，就成功一半以上；於此，華銀也鼓勵員工具備專業的證照及知識，並致力培訓員工成為高資產財富管理人才，以持續強化服務高資產客戶的核心能力。